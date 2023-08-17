"Війна їсть ресурси": майор ЗСУ розповів про нестачу техніки для наступу

За словами офіцера Максима Жоріна, Україна не може собі дозволити ставитися до солдатів, як РФ до "вагнерівців", тому необхідне належне забезпечення військ та безперебійна підтримка технікою та боєприпасами.

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Майор Збройних сил України Максим Жорін поділився думкою щодо кількості необхідної техніки та боєприпасів для досягнення перемоги у війні. Про це він 17 серпня написав у своєму Telegram-каналі.

"Війна завжди їсть ресурси", — зазначив майор, підкреслюючи, що визначити "достатню" або "велику" кількість техніки практично неможливо.

"На сьогоднішній день українським силам техніки не вистачає, особливо з огляду на активність дій. Вона знищується ворогом, виходить з ладу, і її кількість постійно зменшується. Має бути або постійна допомога з інших країн, або ж власне виробництво", — написав Жорін.

Зокрема, він наголосив на важливості підтримки від західних партнерів, деяку частину якої використовують для проведення наступальних дій.

Жорін зазначив, що в умовах воєнного конфлікту дотримання життя і безпеки кожного військовослужбовця має особливе значення, тому необхідно робити все можливе, щоб забезпечити їх належним чином.

"Без броньованої техніки наступати в принципі майже неможливо. Звичайно, є приклад "вагнерів", які штурмували майже без підтримки техніки. Але вони могли собі дозволити вбивати своїх людей тисячами, ми ж маємо берегти кожного бійця", — резюмував Жорін.

Майор Максим Жорін наголосив, що в умовах воєнного конфлікту дотримання життя та безпеки кожного військовослужбовця має особливе значення, тому необхідно робити все можливе, щоб забезпечити їх належним чином.

Нагадаємо, 8 серпня ЗМІ писали, що застосування американських касетних боєприпасів надали нового імпульсу українському контрнаступу.

Також 8 серпня в командуванні ЗСУ повідомили, що Сили оборони зайшли на першу лінію оборони ворога.

16 серпня стало відомо, що ЗСУ наближаються до передової позиції ЗС РФ біля села Роботине Запорізької області.

Крім того, 16 серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті підтвердив звільнення селища Урожайне Донецької області.