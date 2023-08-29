ЗС РФ сконцентрували на Бахмутському напрямку 120 тисяч вояків, — боєць ЗСУ (відео)

За словами військовослужбовця, на цій ділянці фронту росіяни не можуть здійснити ефективні контрнаступальні дії, і це результат ефективної роботи української піхоти.

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На Бахмутському напрямку російські окупанти сконцентрували понад 120 тисяч бійців, і тут триває етап позиційної війни. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав військовослужбовець ЗСУ Степан Барна.

"Росіяни мають великій людський ресурс, вони мають можливість здійснювати ротації особового складу. Це відбувається на Бахмутському напрямку й це відчувається. Якщо притихають обстріли наших позицій, то ми відчуваємо, що відбувається перетягування техніки. Тільки на нашому напрямку сконцентрована велика кількість угруповання ворога — близько 120 тис. осіб", — сказав він.

Він додав, що на цій ділянці фронту російські окупнати не можуть проводити ефективні наступальні дії, і в цьому заслуга української піхоти.

"Наша піхота глибоко окопалася й міцно тримає позиції. Відбувається етап позиційної війни. Окопи з обох боків, а між ними замінована територія. Сили оборони не дають можливості просуватися окупантам вглиб української території. Відбуваються успішні штурмові дії, ініційовані ЗСУ. Ворог обстрілює українські позиції авіацією, ствольною артилерією, але ініціатива на нашому боці, — сказав Степан Барна.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ЗСУ витіснили російських військових на схід від Кліщіївки та в центрі села. Крім цього, українські бійці продовжують просуватися вздовж південного флангу Бахмута.

Раніше повідомлялося, що 27 серпня екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін розповів, що в районі Бахмута ЗСУ витискають ворога з позицій, і просуваються на південь від міста та не дають ворогу створити міцну оборону.