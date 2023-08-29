Удари "Калібрів" по Полтавщині: під руїнами виявили останню жертву ЗС РФ

Тіло четвертої жертви виявили на другу добу після російського удару по Полтавській області. Щоб його відшукати, рятувальники використали кінологів та службових собак.

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Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці удару крилатими ракетами "Калібр" по промисловому підприємству на Полтавщині. Про це чиновник розповів у Telegram-каналі військової адміністрації.

Зі слів Луніна, на другу добу після ракетного удару рятувальники виявили під завалами ще одне тіло. Таким чином, загальна кількість жертв ЗС РФ — чотири особи. Також він висловив співчуття родинам загиблих співгромадян.

Обстріл Полтавської області: деталі удару ЗС РФ

Зранку 28 серпня очільник Полтавської ОВА офіційно підтвердив, що ворог вдарив по Полтавщині. Для удару використав ракети різних типів — крилаті ракети "Калібр", а також керовані авіабомби.

Російські снаряди влучили у цехи промислового підприємства. У перші години після влучання стало відомо про двох загиблих та двох поранених. Незабаром після цього з'явились повідомлення про третього загиблого.

Лунін тим часом повідомив, що рятувальники продовжують пошукову операцію — намагаються дістатись до ще однієї людини, яка опинилась під завалами. До операції залучили кінологів та службових собак. Також чиновник запевнив, що пожежники загасили полум'я, яке виникло на місці удару.

ДСНС - кінологи у Полтавській області ДСНС - кінолог та службова собака ДСНС - рятувальники на місці удару на Полтавщині Фото: Telegram / Полтавська ОВА

Згідно зі звітом командування Повітряних сил, для удару по території України 28 серпня росіяни використали чотири крилаті ракети "Калібр", які запустили з кораблів у районі Феодосії. Також застосували дві керовані авіабомби Х-59. Українська система ППО знищила два "Калібри" та дві авіабомби. Отже, один або два "Калібри" долетіли до Полтавської області, де убили чотирьох людей.

Нагадуємо, ГУР Міноборони зробили попередній прогноз щодо можливих обстрілів восени-взимку 2023 року. Зі слів розвідників, росіяни будуть бити по інфраструктурі України, але застосують менше ракет, ніж раніше. Командування ЗСУ також розповіло про нову тактику, яку використовують ЗС РФ під час ударів по Україні. Зокрема, запускають "блукаючі" цілі, які намагаються обійти систему ППО.