Удары "Калибров" по Полтавщине: под руинами обнаружили последнюю жертву ВС РФ

Тело четвертой жертвы обнаружили на вторые сутки после российского удара по Полтавской области. Чтобы его отыскать, спасатели использовали кинологов и служебных собак.

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Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин сообщил о завершении поисково-спасательных работ на месте удара крылатыми ракетами "Калибр" по промышленному предприятию на Полтавщине. Об этом чиновник рассказал в Telegram-канале военной администрации.

По словам Лунина, на вторые сутки после ракетного удара спасатели обнаружили под завалами еще одно тело. Таким образом, общее количество жертв ВС РФ — четыре человека. Также он выразил соболезнования семьям погибших сограждан.

Обстрел Полтавской области: детали удара ВС РФ

Утром 28 августа глава Полтавской ОГА официально подтвердил, что враг ударил по Полтавщине. Для удара использовал ракеты различных типов — крылатые ракеты "Калибр", а также управляемые авиабомбы.

Российские снаряды попали в цеха промышленного предприятия. В первые часы после попадания стало известно о двух погибших и двух раненых. Вскоре после этого появились сообщения о третьем погибшем.

Лунин тем временем сообщил, что спасатели продолжают поисковую операцию — пытаются добраться до еще одного человека, который оказался под завалами. К операции привлекли кинологов и служебных собак. Также чиновник заверил, что пожарные потушили пламя, которое возникло на месте удара.

ГСЧС — кинологи в Полтавской области ГСЧС — кинолог и служебная собака ГСЧС — спасатели на месте удара на Полтавщине Фото: Telegram / Полтавская ОВА

Согласно отчету командования Воздушных сил, для удара по территории Украины 28 августа россияне использовали четыре крылатые ракеты "Калибр", которые запустили с кораблей в районе Феодосии. Также применили две управляемые авиабомбы Х-59. Украинская система ПВО уничтожила два "Калибра" и две авиабомбы. Итак, один или два "Калибра" долетели до Полтавской области, где убили четырех человек.

Напоминаем, ГУР Минобороны сделали предварительный прогноз относительно возможных обстрелов осенью-зимой 2023 года. По словам разведчиков, россияне будут бить по инфраструктуре Украины, но применят меньше ракет, чем раньше. Командование ВСУ также рассказало о новой тактике, которую используют ВС РФ во время ударов по Украине. В частности, запускают "блуждающие" цели, которые пытаются обойти систему ПВО.