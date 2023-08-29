Удары "Калибров" по Полтавщине: под руинами обнаружили последнюю жертву ВС РФ
Тело четвертой жертвы обнаружили на вторые сутки после российского удара по Полтавской области. Чтобы его отыскать, спасатели использовали кинологов и служебных собак.
Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин сообщил о завершении поисково-спасательных работ на месте удара крылатыми ракетами "Калибр" по промышленному предприятию на Полтавщине. Об этом чиновник рассказал в Telegram-канале военной администрации.
По словам Лунина, на вторые сутки после ракетного удара спасатели обнаружили под завалами еще одно тело. Таким образом, общее количество жертв ВС РФ — четыре человека. Также он выразил соболезнования семьям погибших сограждан.
Обстрел Полтавской области: детали удара ВС РФ
Утром 28 августа глава Полтавской ОГА официально подтвердил, что враг ударил по Полтавщине. Для удара использовал ракеты различных типов — крылатые ракеты "Калибр", а также управляемые авиабомбы.
Российские снаряды попали в цеха промышленного предприятия. В первые часы после попадания стало известно о двух погибших и двух раненых. Вскоре после этого появились сообщения о третьем погибшем.
Лунин тем временем сообщил, что спасатели продолжают поисковую операцию — пытаются добраться до еще одного человека, который оказался под завалами. К операции привлекли кинологов и служебных собак. Также чиновник заверил, что пожарные потушили пламя, которое возникло на месте удара.
Согласно отчету командования Воздушных сил, для удара по территории Украины 28 августа россияне использовали четыре крылатые ракеты "Калибр", которые запустили с кораблей в районе Феодосии. Также применили две управляемые авиабомбы Х-59. Украинская система ПВО уничтожила два "Калибра" и две авиабомбы. Итак, один или два "Калибра" долетели до Полтавской области, где убили четырех человек.
Напоминаем, ГУР Минобороны сделали предварительный прогноз относительно возможных обстрелов осенью-зимой 2023 года. По словам разведчиков, россияне будут бить по инфраструктуре Украины, но применят меньше ракет, чем раньше. Командование ВСУ также рассказало о новой тактике, которую используют ВС РФ во время ударов по Украине. В частности, запускают "блуждающие" цели, которые пытаются обойти систему ПВО.