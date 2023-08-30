Авіація Чорноморського флоту знищила катери з українськими десантниками, — Міноборони РФ

В оборонному відомстві РФ стверджують, що їм нібито вдалося запобігти спробі атаки, в якій було задіяно до 50 бійців. Окупанти не надали жодних доказів "знищення катерів", а командування ВМСУ і ССО ніяк не відреагували на заяву росіян.

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Російський літак Чорноморського флоту нібито знищив у Чорному морі катери з українськими десантниками. Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ 30 серпня.

За даними російського відомства, у десантних групах Збройних сил України було нібито близько 50 осіб.

"Тридцятого серпня близько 00.00 мск літаком морської авіації Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря знищено чотири швидкохідні військові катери з десантними групами військовослужбовців українських сил спеціальних операцій загальною чисельністю до 50 осіб", — ідеться в повідомленні.

Українська сторона ніяк не коментувала цю заяву Міноборони Російської Федерації на момент публікації матеріалу. Також противник не надав жодних доказів стосовно ліквідації десанту.

Загалом протягом ночі було зроблено кілька заяв з боку РФ. Оборонне відомство звинувачувало Київ у нібито спробі атакувати російські регіони.

У першому повідомленні зазначалося, що БПЛА літакового типу був помічений у Калузькій області і його нібито вдалося перехопити. Пізніше з'явилися аналогічні заяви про знищення українських безпілотників у Рязанській і Московській областях.

Раніше Фокус повідомляв, що ніч на 30 серпня видалася неспокійною для російських областей і тимчасово окупованого півострова Крим. Вибухи пролунали в Московській, Рязанській, Калузькій, Орловській, Брянській і Псковській областях Росії. Окупанти також заявили про атаку дронів по Севастопольській бухті.

24 серпня глава ГУР Кирило Буданов повідомляв, що третина морських дронів України вражають цілі, і це проблема для РФ. За його словами, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель іде "на тривалий ремонт".