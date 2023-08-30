Полювання на командирів ЗС РФ: українські снайпери розповіли про свою роботу на передовій (фото)

Українські стрільці зазначають, що під час ліквідації командирів ворожих підрозділів вони мають на меті шокувати і деморалізувати ворожі війська, а також посіяти дезорганізацію в лавах противника.

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Військові дії в Україні почасти нагадують Першу світову війну в плані відносно статичних вогневих рубежів. У таких умовах не останню роль відіграють снайпери, які можуть полювати на командирів підрозділів противника або офіцерів вищої ланки. Про те, які бойові завдання виконують українські стрільці та який ефект вносить їхня бойова робота на передовій, йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Один із членів групи снайперів "Дияволи і ангели" з позивним Фішер розповів, що їхня команда отримала наказ ліквідувати російських старших командирів, найважливіших членів артилерійських груп та інші важливі цілі. За його словами, для виконання таких завдань найважливішим елементом є скритність.

"Ми працюємо тихо, ми невидимі", — сказав він.

Скритність важлива почасти тому, що снайпери не просто знищують цілі на відстані. Вони ведуть розвідку, а коли стріляють, то мають на меті шокувати і деморалізувати ворожі війська, посіяти дезорганізацію — ворога будь-якої армії.

Снайперка з позивним Кукушка розповіла, як провела одного разу в засідці три доби. У цей момент вона думала тільки про виконання поставленого завдання — незважаючи на всі труднощі доводиться бути повністю відчуженим від свого особистого життя.

Український снайпер із позивним Кукушка

За словами снайпера, в поточних умовах, коли на ділянці фронту тривають найзапекліші бої в рамках контрнаступу, який загруз у російських мінних полях і укріпленнях, українські бійці вдаються до методу американських військових — висококласні стрільці, які пересуваються разом із піхотинцями, часто з потужнішими гвинтівками, аби уражати більш віддалені цілі.

Кукушка відпрацьовує навички маскування

"Вертольоти ведуть вогонь, артилерія б'є по ваших лініях, росіяни, які ховалися всього кілька хвилин тому, раптом починають рухатися. Ви вражаєте те, що можна побачити", — сказав український стрілець.

Водночас українські снайпери високо оцінюють своїх опонентів, адже російські стрільці часто краще підготовлені та добре оснащені. Однак майстерність можуть продемонструвати й українські бійці — один зі снайперів спецназу застрелив окупанта з відстані 8900 метрів, що є другим за дальністю рекордним пострілом.

Підготовка стрільців

За словами снайперів, їхні навички вважаються одними з найскладніших для відпрацювання в піхоті, при цьому курс початкової підготовки снайперів в Україні триває півтора місяця. А аналогічна підготовка, наприклад, в армії США в школі снайперів триває сім тижнів.

Бійці, які проходять підготовку в "Дияволах і Ангелах", що входить до складу 115-ї бригади, були відібрані після кількох важких боїв. Наприклад, Фішеру сказали, що його вибрали тому, що він був мисливцем у своєму рідному Криму, стріляв кроликів, фазанів і оленів. Два інші бійці кажуть, що не знають, чому обрали саме їх. Один із них — професійний фокусник, який і досі полюбляє показувати решті фокуси зі зникненням карт і цигарок.

Також стрільці розповіли про те, що для снайпера надзвичайно важлива психологічна підготовка, оскільки вони завжди вирушають у бій, аби вбити ворога, якого добре бачать, і, як правило, не сумніваються, що позбавили його життя. Ніхто зі снайперів не відчуває особливого співчуття до своїх цілей після натискання на курок.

Український снайпер із позивним Борода

"Можна навчитися добре стріляти, але психологічно потрібно бути спокійним", — каже боєць із позивним Борода.

"Я не бачу їхніх облич, емоцій на них, фотографій їхніх дружин і не знаю чогось про їхнє життя. Я просто бачу фігури, які рухаються, і стріляю", — зізналася Зозуля.

Раніше ми писали про підготовку українських снайперів Десантно-штурмових військ. Навіть якщо бійці мають бойовий досвід, практичні заходи, які дають змогу здобути додаткові професійні навички, відбуваються постійно.