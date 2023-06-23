В ЗСУ показали тренування снайперів ДШВ (фото)

Підготовка дозволяє професійні навички навіть тим бійцям, які мають бойовий досвід та брали участь у війні з Росією.

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Снайпери українського десанту регулярно тренуються та вдосконалюють навички для протидії російським загарбникам. Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Facebook повідомили подробиці підготовки.

Практичні заходи відбуваються постійно, попри те, що деякі з бійців вже мають бойовий досвід. Підготовка дозволяє підвищити професійні навички.

За роки бойових дій, снайпери українського десанту набули чималий досвід щодо знищення ворогів. Захисники й надалі виконують завдання на фронті та знищують особовий склад ворога.

"Разом до Перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!" – йдеться у дописі.

Снайпери ЗСУ у війні з Росією

Снайпери Збройних сил України виконують завдання на фронті з 2014 року, коли Росія вторглася на територію України. За час повномасштабної війни особливе значення воїни відіграли у протидії російським окупантам у населених пунктах. Зокрема, із самого початку боїв за Бахмут снайпери групи місяцями перебували у найгарячішій точці фронту. Захисники фактично 24 години на добу працювали у місті. Снайпери розповіли, що російські загарбники відчували страх та дуже боялися пересуватися зруйнованим містом. Командир групи на псевдо "Привид" наголосив на тому, що так звана "друга армія світу" зганьбилися у війні проти України, атакувавши понад десять місяців маленьке містечко, тому інформація про велич та військову потугу росіян була перебільшеною.

На початку березня стало відомо, що снайпери Сил спецоперацій ЗСУ ліквідували 10 окупантів під Бахмутом. Вночі диверсійно-розвідувальна група намагалася підкрастись до українських позицій. Після виявлення оператори СЗГ вирішили ліквідувати супротивника.

Нагадаємо, на початку червня ЗСУ підірвали новий танк окупантів Т-90М "Прорыв". Аеророзвідники вистежили бронетехніку серед дерев, після чого артилеристи завдали влучних ударів снарядами. З початку повномасштабної війни росіяни втратили вже 21 танк цієї модифікації.