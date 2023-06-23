В ВСУ показали тренировки снайперов ДШВ (фото)

Подготовка позволяет профессиональные навыки даже тем бойцам, которые имеют боевой опыт и участвовали в войне с Россией.

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Снайперы украинского десанта регулярно тренируются и совершенствуют навыки для противодействия российским захватчикам. Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook сообщило подробности подготовки.

Практические мероприятия проходят постоянно, несмотря на то, что некоторые из бойцов уже имеют боевой опыт. Подготовка позволяет получить дополнительные профессиональные навыки.

За годы боевых действий, снайперы украинского десанта приобрели немалый опыт по уничтожению врагов. Защитники и в дальнейшем выполняют задачи на фронте и уничтожают личный состав врага.

"Вместе к Победе! ДШВ — Всегда Первые! Слава Украине!" — говорится в сообщении.

Снайперы ВСУ в войне с Россией

Снайперы Вооруженных сил Украины выполняют задачи на фронте с 2014 года, когда Россия вторглась на территорию Украины. За время полномасштабной войны особое значение воины сыграли в противодействии российским оккупантам в населенных пунктах. В частности, с самого начала боев за Бахмут снайперы группы месяцами находились в горячей точке фронта. Защитники фактически 24 часа в сутки работали в городе. Снайперы рассказали, что российские захватчики чувствовали страх и очень боялись передвигаться по разрушенному городу. Командир группы под псевдонимом "Призрак" отметил, что так называемая "вторая армия мира" опозорились в войне против Украины, атаковав более десяти месяцев маленький городок, поэтому информация о величии и военной мощи россиян была преувеличенной.

В начале марта стало известно, что снайперы Сил спецопераций ВСУ ликвидировали 10 оккупантов под Бахмутом. Ночью диверсионно-разведывательная группа пыталась подкрасться к украинским позициям. После обнаружения операторы ССО решили ликвидировать противника.

Напомним, в начале июня ВСУ взорвали новый танк оккупантов Т-90М "Прорыв". Аэроразведчики выследили бронетехнику среди деревьев, после чего артиллеристы нанесли точные удары снарядами. С начала полномасштабной войны россияне потеряли уже 21 танк этой модификации.