Охота на командиров ВС РФ: украинские снайперы рассказали о своей работе на передовой (фото)

Украинские стрелки отмечают, что при ликвидации командиров вражеских подразделений они преследуют цель шокировать и деморализовать вражеские войска, а также посеять дезорганизацию в рядах противника.

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Военные действия в Украине отчасти напоминают Первую мировую войну в плане относительно статичных огневых рубежей. В таких условиях не последнюю роль играют снайперы, которые могут охотиться на командиров подразделений противника или офицеров высшего звена. От том какие боевые задачи выполняют украинские стрелки и какой эффект вносит их боевая работа на передовой говорится в материале The Wall Street Journal.

Один из членов группы снайперов "Дьяволы и ангелы" с позывным Фишер рассказал, что их команда получила приказ ликвидировать российских старших командиров, важнейших членов артиллерийских групп и другие важные цели. По его словам, для выполнения таких задач важнейшим элементом является скрытность.

"Мы работаем тихо, мы невидимы", — сказал он.

Скрытность важна отчасти потому, что снайперы не просто уничтожают цели на расстоянии. Они ведут разведку, а когда стреляют, то преследуют цель шокировать и деморализовать вражеские войска, посеять дезорганизацию — врага любой армии.

Снайпер с позывным Кукушка рассказала, как провела однажды в засаде трое суток. В этот момент она думала только о выполнении поставленной задачи — несмотря на все трудности приходится быть полностью отрешенным от своей личной жизни.

Украинский снайпер с позывным Кукушка

По словам снайпера, в текущих условиях, когда на участке фронта идут самые ожесточенные бои в рамках контрнаступления, которое увязло в российских минных полях и укреплениях, украинские бойцы прибегают к методу американских военных — высококлассные стрелки, передвигаются вместе с пехотинцами, часто с более мощными винтовками, чтобы поражать более удаленные цели.

Кукушка отрабатывает навыки маскировки

"Вертолеты ведут огонь, артиллерия бьет по вашим линиям, россияне, которые прятались всего несколько минут назад, вдруг начинают двигаться. Вы поражаете то, что можно увидеть", — сказал украинский стрелок.

В то же время украинские снайперы высоко оценивают своих оппонентов, так как российские стрелки часто лучше подготовлены и хорошо оснащены. Однако мастерство могут продемонстрировать и украинские бойцы — один из снайперов спецназа застрелил оккупанта с расстояния 8900 метров, что является вторым по дальности рекордным выстрелом.

Подготовка стрелков

По словам снайперов, их навыки считаются одними из самых сложных для отработки в пехоте, при этом курс начальной подготовки снайперов в Украине длится полтора месяца. Аналогичная подготовка в армии США в школе снайперов длится семь недель.

Бойцы, проходящие подготовку в "Дьяволах и Ангелах", который входит в состав 115-й бригады, были отобраны после нескольких тяжелых боев. Например, Фишеру сказали, что его выбрали потому, что он был охотником в своем родном Крыму, стрелял кроликов, фазанов и оленей. Два других бойца говорят, что не знают, почему выбрали именно их. Один из них — профессиональный фокусник, который до сих пор любит показывать остальным фокусы с исчезновением карт и сигарет.

Также стрелки рассказали о том, что для снайпера чрезвычайно важна психологическая подготовка, поскольку они всегда отправляются в бой, чтобы убить врага, которого хорошо видят, и, как правило, не сомневаются, что лишили его жизни. Никто из снайперов не испытывает особого сочувствия к своим целям после нажатия на курок.

Украинский снайпер с позывным Борода

"Можно научиться хорошо стрелять, но психологически нужно быть спокойным", — говорит боец с позывным Борода.

"Я не вижу их лиц, эмоций на них, фотографий их жен и не знаю чего-либо об их жизни. Я просто вижу фигуры, которые двигаются, и стреляю", — призналась Кукушка.

Ранее мы писали о подготовке украинских снайперов Десантно-штурмовых войск. Даже если у бойцов имеется боевой опыт практические мероприятия, которые позволяет получить дополнительные профессиональные навыки, проходят постоянно.