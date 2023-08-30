Намагаються закріпитися: ЗСУ вже під Вербовим на Запоріжжі, — DeepState

Українські захисники наблизилися впритул до населеного пункту, а російські окупанти намагаються завадити просуванню обстрілами з артилерії.

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У Запорізькій області Сили оборони України продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку в напрямку Токмака. Українські захисники підійшли до села Вербове Токмацького району. Про це 30 серпня повідомляють аналітики DeepState.

За їхніми словами, російські окупанти почали публікувати в соцмережах обстріли позицій ЗСУ на західній околиці Вербового.

"Судячи з кадрів, наш авангард намагається закріпитися фактично перед селом, а к*цапи намагаються обстрілами з артилерії цьому запобігти", — йдеться в повідомленні.

Ситуація в Вербовому Карта: DeepState

30 серпня у Генштабі також повідомили, що ЗСУ мають успіх на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове. Бійці просуваються вглиб на Запоріжжі та закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, що ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони ЗС РФ. Українські війська змогли просунутися далі в напрямку оборонних рубежів ЗС РФ, які розташовані на захід від села Вербове Пологівського району, розташованого приблизно за 18 кілометрів на південний схід від Оріхова.

24 серпня Збройні сили України звільнили село Роботине Запорізької області. Сили оборони продовжують витісняти ворога в бік Вербового та Новопрокопівки.