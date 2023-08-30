Наркотики на передовій: у ЗСУ потрапляють небезпечні речовини, — генпрокурор (відео)

Правоохоронці борються з шляхами постачання наркотичних засобів на фронт. Андрій Костін підкреслив, що проблема активізації злочинності під час війни — не нова для світу.

Related video

Правоохоронні органи мають посилити протидію незаконному виробництву та використанню наркотичних засобів і прекурсорів на передовій. Про це під час координаційної наради заявив генпрокурор Андрій Костін, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора 30 серпня.

"У нас є позитивні результати щодо не тільки розповсюдження, але і місць виготовлення цих небезпечних препаратів в прямому сенсі для людей і небезпечних для нашої держави", — зазначив посадовець.

Однак, з його слів, досі працюють шляхи постачання заборонених речовин на лінію фронту та у Збройні сили України.

"Ми цьому протидіємо і розуміємо, що цей напрям також є і буде нашим пріоритетним, аж допоки ми не припинимо цю діяльність на рівні нашої держави", — підкреслив Костін.

Генпрокурор пояснив, що активізація організованої злочинності під час війни — це досвід не лише України. Схожі проблеми вже переживали й інші країни, що страждали від збройних конфліктів.

"Організована злочинність, вона завжди поруч. Ми маємо протидіяти їй постійно", — підсумував Костін.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про застосування наркотиків бійцями ЗС РФ. 30 березня полковник запасу ЗСУ Петро Недзельський заявляв, що окупанти "пруть по трупах товаришів" під дією наркотичних препаратів.

Пізніше пресслужба 110 бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка підтверджувала, що захисники бачили у ворожих аптечках заборонені речовини. Військові припустили, що дія наркотичних препаратів і дозволяє загарбникам іти на смерть без підготовки та зброї.