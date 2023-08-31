ЗСУ "заспокоїли" російські війська біля Авдіївки, — командування (карти)

На цій ділянці фронту знизилася активність бойових дій, а ЗС РФ намагаються проводити локальні контратаки.

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На Таврійському напрямку, який охоплює лінію фронту від Запорізької області до Авдіївки, бойові дії дещо стихли. Водночас російські окупанти намагаються контратакувати. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Зараз дещо знизилася активність бойових дій. Противник намагається контратакувати. Важко назвати це контрнаступом, але локальні контратаки він проводить. У районі Вербового, у районі Старомайорського, продовжує свої безуспішні намагання у районі Мар'їнки", — сказав він.

Ситуація в районі Старомайорського

Він додав, що в районі поблизу Авдіївки Збройні сили України "заспокоїли" росіян і мають невеликі успіхи на Мелітопольському напрямку поблизу Новопрокопівки.

Ситуація в районі Авдіївки

За словами Олександра Штупуна, на Бердянському напрямку окупанти перебувають в активній обороні.

Нагадаємо, що ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмутського напрямку, притискають ворога за залізницею, а в самому Бахмуті російські підрозділи перебувають під артилерійським контролем ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони прорвали укріплення "лінії Суровикіна" і просунулися до села Вербове і на 2 км на схід від села Новопрокопівка в тому ж районі.