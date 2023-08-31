Підвищений рівень загрози: ворог вивів у Чорне море додаткові ракетоносії з "Калібрами", — ЗСУ

Загальний залп крилатих ракет "Калібр" складає до 24 одиниць. Командування Сил оборони через підвищену загрозу просить громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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В акваторії Чорного моря Збройні сили Російської Федерації збільшили кількість ракетоносіїв. Про це повідомили в пресслужбі Сил оборони Півдня України в Telegram.

"Рівень ракетної загрози підвищено", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що наразі на бойове чергування в Чорне море додатково вивели фрегат та ще один малий ракетний корабель. Загальний залп ракет типу "Калібр" складає до 24 одиниць.

У Силах оборони Півдня просять українців бути уважними та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Станом на 9:30 31 серпня ворог розгорнув своє корабельне угрупування у Чорному морі — 13 одиниць, а в Азовському — 1.

Додали, що вранці окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море надводний ракетоносій, споряджений восьми ракетами типу "Калібр", який також заводили в пункт базування вночі 31 серпня.

Разом з тим, як зазначив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, що в акваторії Чорного та Азовського морів зменшилося корабельне угрупування армії РФ. Зокрема, деякі кораблі перебувають на ремонті. З його слів, ситуація є стабільною, в морях перебувають близько 50 бойових кораблів та судна прикордонної служби Росії.

Нагадаємо, 31 серпня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Російська Федерація грабує українські порти за допомогою "тіньового флоту", який працює з вимкненою ідентифікаційною системою, чим порушує міжнародне морське право.

28 серпня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що кораблі Чорноморського флоту почали ховатися в південно-східній частині від Криму. З його слів, раніше ворожі кораблі перебували в північній частині Чорного моря, проте звідти вони пішли.