Повышенный уровень угрозы: враг вывел в Черное море дополнительные ракетоносители с "Калибрами", — ВСУ

Общий залп крылатых ракет "Калибр" составляет до 24 единиц. Командование Сил обороны из-за повышенной угрозы просит граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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В акватории Черного моря Вооруженные силы Российской Федерации увеличили количество ракетоносителей. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга Украины в Telegram.

"Уровень ракетной угрозы повышен", — говорилось в сообщении.

Отметили, что сейчас на боевое дежурство в Черное море дополнительно вывели фрегат и еще один малый ракетный корабль. Общий залп ракет типа "Калибр" составляет до 24 единиц.

В Силах обороны Юга просят украинцев быть внимательными и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

По состоянию на 9:30 31 августа враг развернул свою корабельную группировку в Черном море — 13 единиц, а в Азовском — 1.

Добавили, что утром оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море надводный ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами типа "Калибр", который также заводили в пункт базирования ночью 31 августа.

Вместе с тем, как отметил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, что в акватории Черного и Азовского морей уменьшилась корабельная группировка армии РФ. В частности, некоторые корабли находятся на ремонте. По его словам, ситуация является стабильной, в морях находятся около 50 боевых кораблей и судна пограничной службы России.

Напомним, 31 августа спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Российская Федерация грабит украинские порты с помощью "теневого флота", который работает с выключенной идентификационной системой, чем нарушает международное морское право.

28 августа начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что корабли Черноморского флота начали прятаться в юго-восточной части от Крыма. По его словам, ранее вражеские корабли находились в северной части Черного моря, однако оттуда они ушли.