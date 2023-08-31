Бійці бригади "Спартан" знищили ворожу МТ-ЛБ (відео)

Вогневе ураження російській техніці українські захисники завдали артилерійським вогнем з міномета.

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Бійці бригади "Спартан" поблизу населеного пункту Новопрокопівка зуміли знищити МТ-ЛБ російських військ 27 серпня. На YouTube-каналі "Укрінформу" опублікували відео результатів.

Брали участь в успішній операції сили 3 батальйону. Вони ліквідували ворожу МТ-ЛБ. Корегування вогню здійснили представники екіпажу БПЛА батальйону, а вогневе ураження завдали артилерійським вогнем з міномета.

Бригада оперативного призначення "Спартан" й надалі проводить наступальні дії на Запорізькому напрямку. Завдяки їхнім зусиллям звільнено населений пункт Роботине та ліквідовано переважаючі сили військ РФ. Штурмові підрозділи бригади за підтримкою артилерійської групи просунулись на 120 метрів. Це відбулося у напрямку на південний схід, де вони закріпились для проведення подальших наступальних дій.

Ситуація на Запоріжжі від Генштабу ЗСУ

На Запорізькому напрямку, як зазначають у звіті Генерального штабу ЗСУ за 31 серпня, ворог вів марні дії в районі Вербового Запорізької області. В районах Новодарівки, Вербового, Роботиного та Малої Токмачки. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них — Темирівка, Червоне, Малі Щербаки, Гуляйпільське, Степногірськ та Кам'янське.

Нагадаємо, 30 серпня прикордонники знищили дроном КАМАЗ росіян. Вантажівка російських окупантів прямувала до позицій, але так й не змогла доїхати до місця дислокації.

Бійці 29 серпня 14 бригади знищили САУ "Мста-С" на Харківщині. Внаслідок влучання в російську 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" здетонував боєкомплект. Ліквідація техніки російських окупантів відбулася на південь від населеного пункту Нова Тарасівка. Село розташоване на території Харківської області.