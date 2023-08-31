Поліція евакуює дітей із прифронтової території Запорізької області на березі Дніпра (фото)

Під час евакуації співробітники поліції одягли на дітей каски та жилети. Поліціянти також допомогли сім'ям зі Степногірська, розташованого приблизно за 40 км від Запоріжжя.

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Поліція евакуює дітей населеного пункту Степногірськ, який розташований на березі річки Дніпро в Запорізькій області та знаходиться на прифронтовій території. Про це повідомляє Sky News.

Під час евакуації співробітники поліції одягли на дітей каски та жилети. Поліціянти також допомогли сім'ям зі Степногірська, розташованого на території південного фронту, приблизно за 40 км від Запоріжжя.

У згаданому регіоні зосереджені значні зусилля контрнаступу ЗСУ.

Евакуація дітей із Запорізької області Евакуація дітей із Запорізької області Евакуація дітей із Запорізької області Евакуація дітей із Запорізької області Фото: Sky News Евакуація дітей із Запорізької області

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як група з 31 бійця звільнила населений пункт Роботине. Кулеба поділився з європейськими дипломатами історією подвигу підрозділу ЗСУ, який виконував завдання, розраховане на батальйон із 400 осіб.

Напередодні, 31 серпня, стало відомо, що ЗСУ просунулися в районі Роботиного майже на 5 кілометрів. За даними аналітиків ISW, звільнене село розташоване поруч із трасою на Токмак — важливою російською наземною комунікацією.

У цьому районі може початися перекидання значного контингенту з резерву ЗС РФ, що вкаже на занепокоєння командування вразливістю оборонних редутів.