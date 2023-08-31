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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Полиция эвакуирует детей из прифронтовой территории Запорожской области на берегу Днепра (фото)

Эвакуация детей из Запорожской области
Фото: Sky News | Эвакуация детей из Запорожской области

Во время эвакуации сотрудники полиции надели на детей каски и жилеты. Полицейские также помогли семьям из Степногорска, расположенного примерно в 40 км от Запорожья.

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Полиция эвакуирует детей населенного пункта Степногорск, который расположен на берегу реки Днепр в Запорожской области и находится на прифронтовой территории. Об этом сообщает Sky News.

Во время эвакуации сотрудники полиции надели на детей каски и жилеты. Полицейские также помогли семьям из Степногорска, расположенного на территории южного фронта, примерно в 40 км от Запорожья.

В упомянутом регионе сосредоточены значительные усилия по части контрнаступления ВСУ.

Эвакуация детей из Запорожской области Fullscreen
Эвакуация детей из Запорожской области
Эвакуация детей из Запорожской области Fullscreen
Эвакуация детей из Запорожской области
Эвакуация детей из Запорожской области Fullscreen
Эвакуация детей из Запорожской области
Эвакуация детей из Запорожской области Fullscreen
Эвакуация детей из Запорожской области
Фото: Sky News
Эвакуация детей из Запорожской области Fullscreen
Эвакуация детей из Запорожской области
Эвакуация детей из Запорожской области
Эвакуация детей из Запорожской области
Эвакуация детей из Запорожской области
Эвакуация детей из Запорожской области
Эвакуация детей из Запорожской области

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца освободила населенный пункт Работино. Кулеба поделился с европейскими дипломатами историей подвига подразделения ВСУ, которое выполняло задачу, рассчитанную на батальон из 400 человек.

Накануне, 31 августа, стало известно, что ВСУ продвинулись в районе Работино почти на 5 километров. По данным аналитиков ISW, освобожденное село находится рядом с трассой на Токмак — важной российской наземной коммуникацией.

В этом районе может начаться переброска значительного контингента из резерва ВС РФ, что укажет на обеспокоенность командования уязвимостью оборонных редутов.