Змішана протидія: у США запропонували стратегію космічної безпеки

Дослідники компанії RAND зазначили, що бездоганна стратегія космічного стримування напевно недосяжна. Особливо стосовно атак із застосуванням лазерів, перешкод або кіберзброї, оскільки противники оцінюють їх як менш ризиковані з точки зору надійної відповіді.

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Дослідницька корпорація RAND запропонувала стратегію забезпечення безпеки в космосі з урахуванням наявних у США засобів оборони. Експерти дійшли висновку, що стримати атаки противника на космічні системи США, найімовірніше, не вдасться, найбільш ефективним є застосування змішаної стратегії. Про це 31 серпня повідомили оглядачі Breaking Defence.

Представники RAND вважають, що найбільшу ймовірність успіху може мати комплексний підхід до стримування в космосі, включно з дипломатією, з одного боку, і наступальною протикосмічною зброєю, з іншого.

У матеріалі дослідження "Рамки стримування в космічних операціях" йдеться, що змішана стратегія передбачає:

регулювання застосування сили в космосі в інтересах стабільності;

загрози державам, які порушують узгоджені норми;

можливість державам зберігати певний потенціал для покарання космічних агресорів у різних галузях і розробляти заходи з підвищення обороноздатності;

стійкість і надмірність космічних систем.

Однією з проблем, які потребують розв'язання, є відсутність узгоджених США та їхніми союзниками рамок щодо природи та вимог стримування в космічних операціях, тож дослідження RAND дає змогу зрозуміти, як інші країни думають про космічне стримування та ухвалюють рішення.

"Різні країни мають абсолютно різні уявлення про те, що означає термін "космічне стримування" і як його найкраще досягти", — йдеться в матеріалі.

Наприклад, у роботах Китаю і Росії простежується агресивний підхід, що ґрунтується на залякуванні та погрозах, у той час, як у Франції та Японії підхід більш пасивний. Індія, де стратегічне мислення, мабуть, ще не втратило своєї актуальності, перебуває десь посередині, зазначають дослідники.

Водночас автори RAND підкреслюють, що бездоганна стратегія космічного стримування майже напевно недосяжна.

"Перспективи повного успіху в стримуванні ворожих атак на космічні засоби обмежені. Реверсивні атаки (із застосуванням лазерів, перешкод або кіберзброї, — прим. ред.) є найскладнішими для стримування, оскільки супротивники оцінюють їх як менш ризиковані з погляду надійної відповіді або ескалації", — наголосили в RAND.

Крім того, через особливості космічного середовища навіть деякі дії, спрямовані на захист національного потенціалу, можуть бути легко сприйняті противниками як "плани нападу", підсумували оглядачі.

Нагадаємо, у США працюють над програмою Long Range Kill Chains, яка покликана модернізувати застарілі сили стеження, що базуються на військових літаках дальньої дії. На її фінансування Космічні сили США просять понад 1,2 млрд доларів.