"Це збереже життя": Зеленський розповів про плани щодо деокупації Криму

За словами глави держави, Україна і цивілізовані країни не визнають захоплення півострова, а для безпеки Європи важлива повна деокупація цієї території.

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Питання, пов'язані з поверненням Криму в Україну, можуть бути вирішені або з використанням військових засобів, або шляхом дипломатичного врегулювання, залежно від дій противника. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті бізнес-форуму Європейського дому Амброзетті в Італії, передає In Terris.

Як наголосив президент, без повної деокупації Криму, Донбасу та інших тимчасово окупованих територій, не можна забезпечити сталий мир в Україні та в Європі загалом. Такі позиції поділяють й інші цивілізовані країни, і Київ офіційно не визнає російську окупацію цих територій.

"Це можна вирішити дипломатичним або військовим шляхом (питання звільнення Криму, — ред.). Російські війська повинні залишити півострів без подальшого тиску, це збереже життя", — пояснив президент.

Нагадаємо, що 31 серпня колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Кримський півострів не буде деокуповано.

30 серпня в районі Феодосії та селища Приморський у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи, після яких спалахнула пожежа. У місцевому Telegram-каналі повідомили, що сталося три пуски ракет, одним із яких, імовірно, збили безпілотник. Звуки вибухів було чути навіть у Старому Криму. Також відбулося влучання в будинок поблизу Керченського шосе у Феодосії. Окупаційна влада стверджувала, що ЗСУ завдали удару по Криму крилатою ракетою.

31 серпня повідомлялося, що в Криму в районі Старокримського полігону й аеродрому в Кіровському було чути вибухи і стрілянину.