"Їхня оборона тріщить": які шанси прорвати укріплення РФ у Токмаку, — ексбоєць "Айдару" (відео)

За словами Євгена Дикого, ситуація на фронті досі складна, але Сили оборони докладають всіх зусиль у напрямку Токмака. ЗСУ мають шанс прорвати оборону противника до настання дощів.

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Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв’ю 24 Каналу розповів, що ворог докладе всіх зусиль, аби втримати позиції й тільки сама битва покаже, чи зможуть ЗСУ можуть прорвати оборону росіян у Токмаку.

На його думку, армія України має шанс прорвати оборону ворога у місті до настання затяжних дощів та похолодання. Проте розвиток подій залежатиме від багатьох факторів, серед яких: кількість техніки, боєприпасів і мотивованих бійців.

Оборона ворога тріщить

За словами Дикого, ситуація досі складна й легше фронті не стає. Наразі Сили оборони докладають всіх зусиль у напрямку Токмака.

"Їхня оборона тріщить, але саме тому вони зараз кидають туди свої резерви. Тільки коли ці резерви повністю вичерпаються, тоді оборона може справді тріснути й прорватися", – підкреслив військовий.

Попри це він налаштований оптимістично і сподівається, що ЗСУ мають справді серйозний шанс прорвати оборону.

"Коли ми візьмемо Токмак, то можна буде говорити, що друга лінія, так звана лінія Суровікіна, прорвана… Якщо ми беремо Токмак, то утримати Мелітополь і Бердянськ їм (противнику — ред.) буде вкрай важко. Але проблема в тому полягає, що росіяни це розуміють не гірше нас з вами", — наголосив Дикий.

ВС РФ перекидає резерви

Євген Дикий повідомив, що противник стягує резерви в напрямку Токмака, перекидає війська, які входять до 76 повітряно-десантної дивізії ВС РФ. В її складі є певна кількість професійних бійців, які за півтора року повномасштабної війни проти України отримали воєнний досвід. Але показовими є те, що ці "елітні" війська забрали з лівобережжя Херсонщини, яке для окупантів також важливе.

"Якщо вони звідти забирають десантуру і кидають її під Роботине – це означає, що більше кидати нікого", – зауважив Дикий.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" додав, що українські війська теж зазнають втрат, тому під Токмаком вирішуватиметься, що станеться швидше: ми "сточимось" об їхню лінію оборони чи навпаки – "перемелемо" їхні резерви й в певний момент величезну лінію оборони стане нікому захищати.

Він також зауважив, що для захисту укріплень потрібні мотивовані й добре озброєнні люди.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб в якийсь момент цих людей стало менше ніж нас", – підсумував захисник.

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Нагадаємо, 1 вересня Фокус писав, що українська армія змогла звільнити Роботине в Запорізькій області й тепер просування йде далі східніше. ЗСУ здобувають невеликі, проте значні успіхи.

Раніше, 30 серпня в ISW заявили, що ЗСУ просунулись на майже 5 км далі від Роботиного.