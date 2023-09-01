"Их оборона трещит": каковы шансы прорвать укрепления РФ в Токмаке, — экс-боец "Айдара" (видео)

По словам Евгения Дикого, ситуация на фронте до сих пор сложная, но Силы обороны прилагают все усилия в направлении Токмака. ВСУ имеют шанс прорвать оборону противника до наступления дождей.

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Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью 24 Каналу рассказал, что враг приложит все усилия, чтобы удержать позиции и только сама битва покажет, смогут ли ВСУ могут прорвать оборону россиян в Токмаке.

По его мнению, армия Украины имеет шанс прорвать оборону врага в городе до наступления затяжных дождей и похолодания. Однако развитие событий будет зависеть от многих факторов, среди которых: количество техники, боеприпасов и мотивированных бойцов.

Оборона врага трещит

По словам Дикого, ситуация до сих пор сложная и легче фронте не становится. Сейчас Силы обороны прилагают все усилия в направлении Токмака.

"Их оборона трещит, но именно поэтому они сейчас бросают туда свои резервы. Только когда эти резервы полностью исчерпаются, тогда оборона может действительно треснуть и прорваться", — подчеркнул военный.

Несмотря на это он настроен оптимистично и надеется, что ВСУ имеют действительно серьезный шанс прорвать оборону.

"Когда мы возьмем Токмак, то можно будет говорить, что вторая линия, так называемая линия Суровикина, прорвана... Если мы берем Токмак, то удержать Мелитополь и Бердянск им (противнику — ред.) будет крайне трудно. Но проблема в том, что россияне это понимают не хуже нас с вами", — подчеркнул Дикий.

ВС РФ перебрасывает резервы

Евгений Дикий сообщил, что противник стягивает резервы в направлении Токмака, перебрасывает войска, которые входят в 76 воздушно-десантную дивизию ВС РФ. В ее составе есть определенное количество профессиональных бойцов, которые за полтора года полномасштабной войны против Украины получили военный опыт. Но показательно то, что эти "элитные" войска забрали с левобережья Херсонщины, которое для оккупантов также важно.

"Если они оттуда забирают десантуру и бросают ее под Роботино — это означает, что больше бросать некого", — отметил Дикий.

Экс-командир роты батальона "Айдар" добавил, что украинские войска тоже несут потери, поэтому под Токмаком будет решаться, что произойдет быстрее: мы "сточимся" об их линию обороны или наоборот — "перемелем" их резервы и в определенный момент огромную линию обороны станет некому защищать.

Он также отметил, что для защиты укреплений нужны мотивированные и хорошо вооруженные люди.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы в какой-то момент этих людей стало меньше чем нас", — подытожил защитник.

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Напомним, 1 сентября Фокус писал, что украинская армия смогла освободить Роботино в Запорожской области и теперь продвижение идет дальше восточнее. ВСУ добиваются небольших, но значительных успехов.

Ранее, 30 августа в ISW заявили, что ВСУ продвинулись почти на 5 км дальше от Роботино.