"Спасибі, дорогий міністре": у МО України подякували Бену Воллесу за підтримку (відео)

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, самовідданість Бена Воллеса дала змогу реалізувати найсміливіші плани та мобілізувати критично необхідні ресурси в потрібний для Києва момент.

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Представники Міністерства оборони України опублікували в X (раніше — Twitter) відео, де висловлюють подяку колишньому міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу за його "видатну підтримку" країни.

"Спасибі, дорогий міністре оборони Бене Воллес! Разом ми переможемо", — написало МО в публікації.

В опублікованому відео Воллесу подякували за допомогу в постачанні низки видів зброї, зокрема:

крилатих ракет Storm Shadow;

ракет Brimstone;

танків Challenger 2;

протитанкових засобів NLAW;

систем протиповітряної оборони, зокрема ракет Starstreak і багато чого іншого.

Під керівництвом Воллеса Велика Британія стала другим за величиною постачальником військової допомоги Україні, поступившись тільки Сполученим Штатам.

Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter також висловив слова подяки колишньому міністру оборони Великої Британії: "Я хочу подякувати своєму другові та колезі Бену Воллесу за все, що він зробив для України, перебуваючи на своїй посаді. Його енергія та самовідданість дали змогу реалізувати найсміливіші плани й мобілізувати критично необхідні ресурси в потрібний момент. Він подав приклад. Його авторитет надихнув інші країни долучитися до допомоги Україні. Військова допомога Великої Британії допомогла нам відбити першу хвилю російської агресії, почати переозброєння української армії зброєю зразка НАТО й розпочати наступ. Українці цінують це. Я ціную це. Дякую, Бене! Разом до Перемоги!".

На зміну Воллесу прийшов Грант Шаппс, який пообіцяв продовжувати підтримку України, як його попередник.

Нагадаємо, 31 серпня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно подав у відставку. Воллес написав листа про відставку прем'єр-міністру Ріші Сунаку.