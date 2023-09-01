Розмови про переговори стали "великим" табу: NYT про успішне просування ЗСУ

Після скандальної заяви в НАТО про те, що Україна може стати членом НАТО, якщо відмовиться від частини територій, публічні заяви про переговори зупинились.

Related video

В момент, коли українська армія почала отримувати здобутки в контрнаступі, на Заході фактично перестали публічно обговорювати можливість переговорів між РФ та Україною. Про це повідомляє The New York Times.

Нещодавно керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити в НАТО, якби відмовилась би від частини своєї території. За ці слова йому довелось просити вибачення, також сам генсек НАТО Єнс Столтенберг розʼяснив, що малось на увазі.

Шкідливість таких систем та осуд з боку українців, схоже, призвів до того, що дискусія про переговори перестала бути публічною. Зазначається, що західні союзники та самі українці покладають великі надії на контрнаступ, який має змінити баланс на полі бою.

При цьому деякі західні аналітики продовжують стверджувати, що попри відсутність готовності України та Росії до перемовин, будь-яка війна завершиться переговорами. Таку саму фразу казав президент США Джо Байден. Питанням є умови на полі бою, як можна зробити з того, щоб було місце для дискусії.

Старший політолог корпорації RAND Семюел Чаран вважає, що в будь-якій демократичній державі мають бути серйозні дебати про те, як цього досягти. Проте він неодноразово підпадав під критику за припущення, що інтереси Києва та Вашингтона не завжди збігаються. Сполучені Штати сподівались, що контрнаступ поставить під загрозу позиції РФ в Криму, а Україна навпаки посилиться, проте цього не сталось.

"Тож політична атмосфера загострилася, але існує політичне табу щодо безглуздих розмов про фінал", — заявив Чаран.

Також зазначається, що немає відкритих переговорів про "план Б", бо вони є обтяжувальними для політиків. Раніше переговори і так були під табу, а тепер вони під "великим табу", вважає політолог.

Нагадаємо, 1 вересня у Пентагоні заявили, що Кремль веде перемовини з КНДР щодо постачання зброї.

28 серпня президентка Угорщини заявила, що Україні треба сісти за стіл переговорів з РФ, нібито немає військового вирішення конфлікту.