Осінь буде плідною: Зеленський назвав головну турботу Сил оборони на фронті (відео)

За словами президента, він провів нараду з правоохоронцями. Вони продовжують "очищати" державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини.

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Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача, яка практично повністю була присвячена ситуації на фронті. Про це він повідомив увечері 1 вересня.

За словами Зеленського, на засіданні були присутні всі, включно з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачами. Також глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов зачитав окрему секретну доповідь.

"Ситуація на сході, на півдні, на лівому березі Херсона. Постачання боєприпасів. Ракети для нашої ППО. Техніка. Українське виробництво зброї. Багато різних нюансів, багато різних деталей", — заявив президент.

Зеленський також зазначив, що головне — це дати українським солдатам усе необхідне для проведення наступальних операцій, розмінування територій та евакуації поранених товаришів по службі.

"Кожен з учасників Ставки ясно розуміє, що має робити", — сказав президент.

Крім того, як зазначив глава держави, він провів нараду з правоохоронцями. Вони продовжують "очищати" державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини.

"Осінь має бути плідною в цьому питанні", — заявив президент.

Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача

Нагадаємо, що 1 вересня Зеленський презентував освітній додаток. За словами президента, новий застосунок буде корисний усім: учням, батькам і педагогам. Ним можуть скористатися діти, які навчаються онлайн, офлайн, в Україні та за кордоном. Його головне завдання — допомогти дитині обрати напрямок для розвитку в майбутньому.