Рішення стало масовим: українським Leopard 2A4 додають динамічний захист (відео)

На одному з полігонів військовий показав понад 10 Leopard 2A4, які мають ДЗ на борту та на башті.

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В соціальних мережах опублікували відео з українськими танками Leopard 2A4, більша частина з яких була додатково оснащена динамічним захистом (ДЗ). Про це повідомляє Defense Express.

Після початку постачання танків західних партнерів Україні, в мережі почали зʼявлятися фотографії дооснащення танків динамічним захистом. Судячи з кадрів з полігону, рішення провести дооснащення, охоплює не поодинокі машини. Й у відео щонайменше 20 танків мають елементи динамічного захисту.

У виданні не виключають, що на відео бійці 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. В липні Генштаб показував їхні танки саме з ДЗ.

Leopard 2A4 33-ї окремої механізованої бригади Фото: Генштаб ЗСУ

Також експерти зазначають, що встановлення динамічного захисту — це не українське "ноу-хау". До такого рішення дійшли поляки у проєкті модернізації Leopard 2A4 до рівня Leopard 2PL, а також турки з власними Leopard 2A4. Окрім того, автори не виключають, що на танках не "Контакт-1", а сучасніші елементи ХСЧКВ українського виробництва всередині контейнерів.

Представник науково-виробничого підприємства "Енергія 2000" Микола Саламаха раніше казав, що з установкою додаткового захисту змінюється динаміка машини. Але він підкреслював, що дообладнання танку не могла відбутись від погодження з виробником Rheinmetall та KMW.

Нагадаємо, 29 серпня ЗМІ писали, що ЗСУ втратили лише 5 танків Leopard 2 з переданих близько 71 машини.

11 серпня повідомлялось, що Італія вирішила купувати Leopard 2A8 через те, що в армії боєздатні лише 50 танків.