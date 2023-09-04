"Не документальне кіно": творці "Юрика" пообіцяли маріупольцям змінити фільм (відео)

Насамперед автори картини про хлопчика з Маріуполя хотіли показати проблему життя дітей під час війни, однак розуміють обурення з боку місцевих жителів. З фільму будуть вилучені всі спірні моменти.

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Автори фільму "Юрик" про маленького хлопчика, який самостійно намагався вибратися з окупованого Маріуполя, звернулися до місцевих жителів, яким не сподобалася картина. Про це написала пресслужба OsnovaFilm у соціальній мережі Facebook 2 вересня.

Творці фільму намагалися зробити художній фільм, який розкрив би тему дітей під час війни. Це вкрай актуальна частина нашої реальності, адже тисячі дитячих життів і доль зламалися в один день.

"Ми не знімали історичні хроніки і не знімали документальне кіно, хоча в нашому фільмі є історії людей, які дійсно мали місце, вони справжні. Ми намагалися розповісти історію українських дітей і привернути увагу світу до цієї важкої теми через художнє осмислення та художні образи", — йдеться в повідомленні.

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Творці фільму почули та поважають реакцію українців, яким не сподобався фільм. Зокрема найбільше глядачів обурило те, як саме зобразили життя в окупованому місті.

Уже було вжито заходів, щоб "Юрик" не позиціонували як фільм, що був заснований на реальних подіях. Зокрема, глядачів попередили текстом про те, що картина винятково художня і не відображає реальну трагедію, яка сталася в Маріуполі.

"Також "Юрик" буде доповнений підтверджуючими документальними фактами — реальність була набагато жорсткішою, ніж її художнє осмислення. Цей документальний постскриптум буде створено у співпраці з маріупольцями, які дбають про фіксацію російських злочинів, і захисниками міста. Будь-які згадки ОБСЄ будуть вилучені з фільму", — продовжили автори фільму.

Нагадаємо, 31 серпня повідомлялося, що продюсерка фільму "Юрик" звернулася до мешканців Маріуполя і зазначила, що вони самі пішли і проголосували за Російську Федерацію. Пізніше Тетяна Куц була змушена вибачатися за свої слова і пояснила свою реакцію.