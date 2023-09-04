"Не документальное кино": создатели "Юрика" пообещали мариупольцам изменить фильм (видео)

В первую очередь авторы картины о мальчике из Мариуполя хотели показать проблему жизни детей во время войны, однако понимают негодование со стороны местных жителей. Из фильма будут изъяты все спорные моменты.

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Авторы фильма "Юрик" о маленьком мальчике, который самостоятельно пытался выбраться из оккупированного Мариуполя, обратились к местным жителям, которым не понравилась картина. Об этом написала пресс-служба OsnovaFilm в социальной сети Facebook 2 сентября.

Создатели фильма пытались сделать художественный фильм, который раскрыл бы тему детей во время войны. Это крайне актуальная часть нашей реальности, ведь тысячи детских жизней и судеб сломались в один день.

"Мы не снимали исторические хроники и не снимали документальное кино, хотя в нашем фильме есть истории людей, действительно имевших место, они настоящие. Мы пытались рассказать историю украинских детей и привлечь внимание мира к этой трудной теме через художественное осмысление и художественные образы", — говорится в сообщении.

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Создатели фильма услышали и уважают реакцию украинцев, которым не понравился фильм. В частности больше всего зрителей возмутило то, как именно изобразили жизнь в оккупированном городе.

Уже были приняты меры, чтобы "Юрик" не позиционировали как фильм, который был основан на реальных событиях. В частности, зрителей предупредили текстом о том, что картина исключительно художественная и не отображает реальную трагедию, которая произошла в Мариуполе.

"Также "Юрик" будет дополнен подтверждающими документальными фактами — реальность была гораздо жестче, чем ее художественное осмысление. Этот документальный постскриптум будет создан в сотрудничестве с мариупольцами, заботящимися о фиксации российских преступлений, и защитниками города. Любые упоминания ОБСЕ будут изъяты из фильма", — продолжили авторы фильма.

Напомним, 31 августа сообщалось, что продюсер фильма "Юрик" обратилась к жителям Мариуполя и отметила, что они сами пошли и проголосовали за Российскую Федерацию. Позже Татьяна Куц была вынуждена извиняться за свои слова и объяснила свою реакцию.