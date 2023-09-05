ЗС РФ не ведуть підготовку до зимового періоду в Україні: в ОК "Південь" назвали причину (відео)

Противник може не починати підготовку до холодів через складну логістику, яка не дає змоги своєчасно забезпечувати бійців усім необхідним. ЗС РФ ледь закривають свої потреби щодо боєприпасів.

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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України не готуються до зимового періоду. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 5 вересня.

За її словами, противник не будує планів на майбутнє і масової підготовки російських підрозділів до холодів не спостерігається. З чим це пов'язано — поки що рано говорити.

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"Ми не спостерігаємо потужної підготовки до зими. Можливо, тому, що в них ускладнена логістика. Вони ледь встигають забезпечувати свої сьогоднішні потреби в боєприпасах, засобах захисту, підтягувати якісь нові одиниці техніки замість пошкоджених або знищених. Тому такого масового завезення, наприклад, речей на зиму ми поки що не спостерігаємо", — заявила Наталія Гуменюк.

В ОК "Південь" окремо припустили, що така тактика може бути пов'язана з тим, що росіяни почали вивчати обстановку і хочуть зрозуміти, на який саме рубіж потрібно починати постачати речі до зими. Окупанти поки що слабо розуміють, які саме території їм вдасться зберегти під своїм контролем на той час.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що у ЗСУ розповіли про другу лінію оборони ЗС РФ. Попередньо, у російських окупантів був час на те, щоб побудувати цілу мережу підземних тунелів, як зазначив речник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Також Фокус повідомляв про ймовірність наступу під Куп'янськом з боку ЗС РФ. У ньому противник хоче задіяти професійні десантно-штурмові бригади, які вже були розбиті ЗСУ на півдні та сході, уточнили в Міноборони України.