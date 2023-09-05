Триумфальне повернення "Азову" на фронт: бійці взяли штурмом одразу 4 позиції ворога (відео)

В результаті наступальної операції українським захисникам вдалося покращити тактичне положення. Втрати ЗС РФ вбитими та пораненими становлять 25 осіб.

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На одному із напрямків бійці підрозділу НГУ змогли провести успішний штурм і захопити одразу 4 позицій ворога. Про це повідомляють у пресслужбі "Азову".

Так, 23 серпня, виконуючи бойове завдання, бійці 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" спланували та провели операцію, в результаті якої штурмом були взяті одразу 4 позиції противника.

"В ході операції відзначились бійці 1-го батальйону спеціального призначення та бригадної артилерії, які проявили себе мужньо, рішуче та вкрай професійно. Силами артилерії та під час стрілецьких боїв було знищено 13 військовослужбовців противника, 12 було поранено", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські захисники також захопили в полон двох окупантів, яких передали відповідним структурам для проведення подальших обмінів.

В результаті наступальної операції бійцям Національної гвардії України вдалося покращити своє тактичне положення вглиб на 400 метрів та 500 метрів по лінії фронту.

Нагадаємо, що ЗСУ проривають "лінію Суровікіна", на яку ЗС РФ дуже покладалися. ЗСУ на Запоріжжі наступають не широким фронтом, а проривають рубежі окупантів на окремих ділянках.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ показали кадри боїв у Серебрянському лісі на Луганщині. Українські бійці обстрілюють ворожі позиції з гранатометів і координують вогонь за допомогою аеророзвідки.