Мережа торгівлі людьми: Росія вербує жителів Куби на війну в Україні, — МЗС

За даними кубинського МЗС, правоохоронці намагаються нейтралізувати мережу контрабанди людей, якою керують із Росії. Громадян Куби намагаються залучити до збройних сил для участі у військових операціях в Україні.

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Влада Куби розкрила мережу, яка рекрутує жителів Куби на війну в Україну. Про це напередодні, 4 вересня, заявили в кубинському МЗС, передає CNN.

"Міністерство внутрішніх справ розкрило і працює для того, щоб нейтралізувати мережу з контрабанди людей, якою керують із Росії, намагаючись залучити громадян Куби, які перебувають у РФ або на Кубі, до збройних сил для участі у військових операціях в Україні", — ідеться в заяві міністерства.

Відомство не повідомляє подробиць, але зазначає, що стосовно деяких осіб уже ініційовано кримінальні провадження.

"Куба не сторона конфлікту у війні в Україні. Країна вживає заходів і буде жорстко діяти проти тих, хто на території країни будь-яким чином залучений у трафік з метою найманства або вербування, щоб у такий спосіб змусити громадян Куби підняти зброю проти однієї з країн", — зазначили у відомстві.

Російський уряд не коментував заяву кубинських офіційних осіб.

Раніше офіційна Гавана висловлювалася на підтримку Москви — свого союзника часів Холодної війни, — яка розв'язала війну проти України.

У своєму рідкісному інтерв'ю в травні президент Куби Мігель Діас-Канель, розмовляючи з російськими журналістами з RT, сказав, що Куба засуджує "розширення НАТО до кордонів РФ" — одна з тез, за допомогою яких РФ намагається виправдовувати вторгнення в Україну. Діас-Канель також засудив санкції проти РФ і анонсував російські "проєкти зі співробітництва" в Кубі.

Нагадаємо, що в Латвії судять колишнього депутата за заклик жертвувати гроші російським військам.

Також повідомлялося, що російського олігарха Михайла Фрідмана звинуватили в підтримці війни проти України.