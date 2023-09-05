Сеть торговли людьми: Россия вербует жителей Кубы на войну в Украине, — МИД

По данным кубинского МИД, правоохранители пытаются нейтрализовать сеть контрабанды людей, которой управляют из России. Граждан Кубы пытаются вовлечь в вооруженные силы для участия в военных операциях в Украине.

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Власти Кубы раскрыли сеть, которая рекрутирует жителей Кубы на войну в Украину. Об этом накануне, 4 сентября, заявили в кубинском МИД, передает CNN.

"Министерство внутренних дел раскрыло и работает с тем, чтобы нейтрализовать сеть по контрабанде людей, которой управляют из России для, чтобы вовлечь граждан Кубы, находящихся в РФ или на Кубе, в вооруженные силы для участия в военных операциях в Украине", — говорится в заявлении министерства.

Ведомство не сообщает подробностей, но отмечает, что в отношении некоторых лиц уже инициированы уголовные производства.

"Куба не сторона конфликта в войне в Украине. Страна предпринимает меры и будет жестко действовать против тех, кто на территории страны как-либо вовлечен в трафик в целях наемничества или вербовки, чтобы таким образом заставить граждан Кубы поднять оружие против одной из стран", — отметили в ведомстве.

Российское правительство не комментировало заявление кубинских официальных лиц.

Прежде официальная Гавана высказывалась в поддержку Москвы — своего союзника времен Холодной войны, — которая развязала войну против Украины.

В своем редком интервью в мае президент Кубы Мигель Диас-Канель, беседуя российскими журналистами из RT, сказал, что Куба осуждает "расширение НАТО к границам РФ" — один из тезисов, с помощью которых РФ пытается оправдывать вторжение в Украину. Диас-Канель также осудил санкции против РФ и анонсировал российские "проекты по сотрудничеству" в Кубе.

Напомним, что в Латвии судят бывшего депутата за призыв жертвовать деньги российским войскам.

Также сообщалось, что российского олигарха Михаила Фридмана обвинили в поддержке войны против Украины.