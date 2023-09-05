Потрібна альтернатива: у Британії заявили, що застосування касетних боєприпасів небезпечне для України

За словами глави оборонного відомства в парламенті Великої Британії Тобіаса Еллвуда, касетні боєприпаси корисні, але ЗСУ потрібно забезпечити необхідну перевагу в інший спосіб.

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Застосування касетних боєприпасів Збройними силами України небезпечне для мирного населення. Це можна побачити в багатьох країнах Африки, Близького Сходу. Про це заявив глава оборонного відомства в парламенті Великої Британії Тобіас Еллвуд в інтерв'ю Liga.net.

За його словами, таке озброєння несе ризики для України, навіть з урахуванням того, що РФ застосовує його з першого дня війни.

Еллвуд заявив, що в Африці, Афганістані та на Близькому Сході від касетних боєприпасів гинуть діти, які наступають або підбирають їх, а потім гинуть.

"Велика Британія підписала конвенцію про заборону касетних боєприпасів. А підтримка України британським народом — це саме та причина, чому політики можуть підтримувати Україну. Я не хочу, щоб це зменшувалося", — зазначив політик.

За його словами, Україні потрібна альтернатива. Він розуміє, що касетні боєприпаси корисні, але ЗСУ потрібно забезпечити необхідну перевагу в інший спосіб.

Еллвуд заявив, що не варто орієнтуватися на Росію. Вона може застосувати хімічну зброю проти України, однак це не означає, що українським військам також варто вдаватися до цього.

"Є певні стандарти і конвенції, які намагаються утримати насильство війни на певному рівні, щоб не шкодити мирному населенню. Використання хімічної зброї може не допомогти, але ви вб'єте багато цивільних. Так само і з касетними боєприпасами", — зазначив політик.

Тобіас Еллвуд про касетні боєприпаси ЗСУ

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що українські мінометні розрахунки захоплюють окопи росіян . Командир мінометного розрахунку на південному напрямку розповів про перевагу, яку тепер мають українські захисники перед російськими окупантами. Незважаючи на мінні поля, росіян відкинули з найбільш укріпленої лінії окопів і бліндажів.