Полювання на артилерію та БМП: які втрати несуть окупанти за даними Oryx (список)

В оновленому списку втрат найбільше ворог втратив БМП, БТР та іншої легкоброньованої техніки, усього 22 одиниці.

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Українська армія продовжує "полювання" на російську артилерію та легкоброньовану техніку. Про це повідомляє проєкт Oryx, який веде список втрат на основі фото чи відео фіксації.

Російські окупанти в оновленому списку найбільше втратили легкоброньованої техніки — цілих 22 одиниці:

4 БМП-2, одна з яких стала трофеєм;

4 БМД-2;

4 одиниці невстановленого типу;

2 БМП-1;

2 БМП-2М "Бережок", одна з яких стала трофеєм;

1 БМП-1АМ;

1 БМП-3;

1 БТР-80;

1 МТ-ЛБ;

1 МТ-ЛБВМ;

1 БМП у виді командно-штабної машини (став трофеєм).

В межах контрбатарейної боротьби було знищено 4 САУ та гаубиці по типу "Мста" чи "Гіацинт". Окрім цього вдалося знищити дві реактивні артилерії "Град" та "Торнадо-Г" ще один "Град" отримав пошкодження. Також окупанти втратили 4 танки Т-72 та Т-80.

Оновлені втрати окупантів

На додачу до цього ЗСУ знищили 2 вантажівки УАЗ та КамАЗ й 3 БПЛА: "Форпост", Supercam та ZALA.

З українського боку також були втрати, зокрема 2 танки, 6 одиниць легкоброньованої техніки та два броньовики "Хамві" та "Козак-7". Усього в списку втрат додалося 15 одиниць техніки. Разом з тим варто зазначити, що у випадку ЗСУ та ЗС РФ в листі можуть бути старі втрати через те, що раніше їх не фотографували чи знімали на відео. Дані проєкту не відображають втрати на 100%.

Оновлені втрати ЗСУ

Нагадаємо, 5 вересня в Сухопутних силах заявили, що ЗСУ з важкими боями наступають під Кліщіївкою. За добу відбулося 12 боєзіткнень.

Експерти підрахували, що полову російської бронетехніки знищують за допомогою дронів.