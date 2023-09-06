Москва вербує добровольців на тлі триваючих чуток про загальну мобілізацію в РФ, — ISW

Влада деяких регіонів у РФ пообіцяла мігрантам надати російське громадянство в разі, якщо вони підпишуть контракт із Міноборони на проходження військової служби.

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У Росії триває активний набір добровольців для участі в російсько-українській війні на тлі триваючих чуток про загальну мобілізацію. З посиланням на російські джерела аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) 5 вересня повідомили, що в серпні різко активізували роботу з набору добровольців на військову службу.

Як приклад аналітики ISW навели ситуацію у Воронезькій області. Місцева влада нібито пообіцяла 120 тис. рублів (1225 доларів США) добровольцям з області, які підпишуть контракт з Міноборони РФ до кінця 2023 року. Крім того, вони повідомили ув'язненим, що російський уряд оголошує помилування всім тим, хто йде воювати в Україну.

Цікава ситуація склалася в Пермі, Санкт-Петербурзі, Волгограді, а також у Чуваській республіці РФ. Там місцева влада розпочала кампанії з примусу мігрантів до підписання військових контрактів в обмін на російське громадянство.

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"Регіональні чиновники висловили побоювання, що російський уряд проведе хвилю "тотальної" мобілізації, якщо регіональна влада не набере достатньої кількості добровольців для проходження військової служби", — зазначили аналітики.

Також автори матеріалу звернули увагу на слова глави комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, який назвав фейком наказ Міноборони РФ про проведення додаткової мобілізації, що з'явився в соцмережах. Оглядачі дійшли висновку, що російська влада, як і раніше, стурбована реакцією населення Росії на подальшу мобілізацію.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Путін підписав указ про присягу для так званих добровольців. Згідно з документом, усі члени добровольчих формувань і територіальної оборони зобов'язані будуть складати присягу перед державним прапором Російської Федерації.