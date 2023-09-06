"І бабусі були, і дідусі": бійці ПВК "Вагнер" розповіли про вбивства мирних українців (відео)

"Вагнерівці" пригадали, як добивали поранених дітей та їхніх матерів та, як зачищали села, розстрілюючи літніх людей.

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Двоє колишніх бійців ПВК "Вагнер", яких завербували в Іркутській області, розповіли про те, як "вагнерівці" зачищали українські села і вбивали мирних жителів. Про це повідомляє проєкт "Гулагу. Нет".

Свідчення "вагнерівця" Максима Зеленова

За словами одного з них — Максима Зеленова, у таборі бойового злагодження ув'язнених змушували тягати каміння.

"Один пацан відмовився, і все його вбили. Прямо при нас його ціпками забили. Він ще був живий, але його прив'язали з дерева, і всім сказали, якщо до нього підійдете — вам пизда. Розстрілювали при мені людей, прямо в потилицю з автомата", — розповів Зеленов.

За його словами, на фронт прибули понад пів тисячі ув'язнених і всі вони загинули.

Також окупант розповідає, що під час зачистки одного із населених пунктів ексв'язні вбили кілька десятків мирних жителів.

"Ебаш*ш усіх. Незалежно від статі. І бабусі були, і дідусі. Ми людей 40 убили, мабуть. Це було мирне населення. Позаду нас стояли люди у балаклавах, якщо назад підеш, тебе теж уб'ють. Це називалося "обнулення", – розповів Зеленов.

Свідчення "вагнерівця" Олексія Чернявського

Інший ув'язнений, Олексій Чернявський, розповів, що бачив як своїх розстрілювали свої.

"Втеча – розстріл. З чимось не згоден – "обнулення". Я бачив один розстріл: хлопець втік, його спіймали, побили, потім – прострелили коліна, щоб мучився, а потім – куля у чоло", — розповів Чернявський.

Також "вагнерівець" розповів, що коли вони проходили навчання, командири серед них шукали тих, хто буде убивати жінок і дітей.

"Бачив, як у квартиру закинули гранату, і там був дитячий плач. Діти там плакали. Ми зайшли, там була жінка і дитина, треба було добивати. Я особисто не зміг, вийшов звідти. Наказ виконали інші люди з мого гурту, вони вбили тих, хто там плакав. Вони плакали від поранення, просили допомоги, але, навпаки, їх добили. Жінці років 35, дівчинці років сім", – розповів Чернявський.

Нагадаємо, що 17 квітня, у мережі з'явилося інтерв'ю, в якому екс"вагнерівець" Азамат Улдаров зізнався у розстрілі мирних жителів в Україні, зокрема дітей.

Раніше повідомлялося, що OSINT-дослідники встановили особисті дані "вагнерівців" Азамата Улдарова та Олексія Савічева, які зізналися у вбивстві українських дітей. Як виявилось, злочинці є колишніми в'язнями, помилуваними російським президентом Володимиром Путіним.