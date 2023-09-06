"80-річчя перемоги у Вітчизняній війні": Путін міг обрати нову дату закінчення війни, — експерт

Кремль почав підготовку до свята 80-річчя перемоги у Вітчизняній війні, яке відбудеться 9 травня 2025 року. Експерт Вадим Денисенко переконаний, що "цей день не стане святковим для Путіна".

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Очільник Інституту Майбутнього Вадим Денисенко переконаний, що російський президент Володимир Путін обрав нову дату для закінчення війни в Україні — на 80-річчя перемоги у Вітчизняній війні. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"З великою долею ймовірності можемо вважати, що Путін поставив собі новий дедлайн закінчення війни — вісімдесятиріччя перемоги у Вітчизняній війні. Але також, з великою долею імовірності можемо сказати, що цей день не стане святковим для Путіна", — сказав Вадим Денисенко.

Кремль уже почав підготовку до свята, яке буде лише через півтора року — 9 травня 2025 року. На думку Денисенка, це "явно виходить за межі простого святкування". Він переконаний, що це свято зводиться до трьох аспектів у голові російського президента та його оточення. Зокрема:

Єднання росіян навколо ідеї перемоги й Путіна, як її уособлення. Тоді як березневі президентські вибори почали розглядатися як референдум про право Путіна на "безлімітну війну". Зі слів Денисенка, "гра Путіна" за останні півтора року зводилася до формули: "Головне, що не стало гірше", проте нині почала тріщати по швах. Кремль шукає заміну цій формулі.

"Путін прийняв рішення про війну до його перемоги з усіма відповідними наслідками. А 09.05.2025 — це мрія про швидке, як би це парадоксально не звучало, закінчення війни. І надія для російського населення, що потерпіти треба всього лише до травня 2025", — наголосив експерт.

Демонстрація, що російському президентові не потрібні посередники, і свої проблеми він вирішуватиме сам. Для нього головне — підняття ставок, проте поки в нього немає, чим їх підіймати, а тому й ніякі переговори Путіну поки не потрібні. Денисенко вважає, що наразі він шукає причини для підняття ставок — війна в Нігерії, що провалилася, нові технології для КНДР, які він не зможе передати.

Взяття під контроль ЗМІ та еліту. Російське суспільство втратила "верифіковане" джерело інформації, адже Кремль почав контролювати Telegram-канали та військкорів. Денисенко наголосив, що Росія почала боротися за "маргіналізацію частини ура-патріотів". Формула Кремля: або ви підтримуєте російське бачення світу про 80-річчя перемоги та мовчите про ситуацію на фронтах — у вас все добре; або ж вас чекає доля Ігоря Гіркіна. Для еліти прикладом є Євген Пригожин, якого вбили попри обіцянку, та вибори в Республіці Хакасія, де еліті показали: "буде так, як хоче Кремль, або ніяк".

"Еволюція від "Київ за три дні" до "день перемоги" у 2025 триває, святкувати Путіну буде нічого", — додав Вадим Денисенко.

Нагадаємо, 1 вересня стало відомо, що російський президент Володимир Путін зустрівся з російськими школярами та розповів їм свій погляд бачення історії РФ. Путін поспілкувався з 30 підлітками, які мають успіхи у навчанні, та є переможцями олімпіад.

У липні президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін не зможе виграти війну проти України. Крім цього, на його думку, воєнний конфлікт не триватиме довго.