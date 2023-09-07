"Калібри" і шини в дефіциті: РФ має проблеми з електронікою для високоточної зброї, — ISW

Російська влада використовує контрабанду та "сірі схеми", щоб дістати електроніку для виробництва ракет різних видів. Тим часом ЗС РФ не вистачає шин для військової техніки, якій буде важко рухатись розмоклими дорогами.

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Аналітики Інституту вивчення війни повідомили про проблеми, які виникли на оборонних підприємствах РФ. Зокрема, стверджують, що там не вистачає електроніки, а також гуми для шин. Між тим раніше повідомлялось про дефіцит навіть артилерійських снарядів: президент РФ Володимир Путін планує купити їх в голови КНДР Ким Чен Ина. Про поточну ситуацію в оборонній промисловості країни агресора ідеться у крайньому звіті ISW.

У аналітичному звіті ISW вказано, що висновки ґрунтуються на повідомленнях української розвідки та на російських джерелах. Зокрема, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що РФ впродовж місяця здатна випускати лише по "десятку" крилатих ракет "Калібр" та ще менше балістичних ракет "Іскандер". Причина подібної ситуації — дефіцит запчастин, які стало важче діставати через санкції.

Росіянам не вистачає оптики, чипів та схем, запевнив розвідник. Для поповнення запасів використовують "сірі схеми" та контрабанду, але цих поставок замало. Тому, підсумував, РФ не зможе відновити запаси високоточних ракет до рівня 2022 року.

ЗС РФ також мають дефіцит шин, вказують аналітики ISW. Зокрема, у російських джерелах писали про не достатній випуск гуми для виробництва покришок. Тому військовій техніці буде проблематично пересуватись по складній місцевості у складних погодних умовах — під час дощу, ожеледиці.

Влада запевняла, що відновить виробництво до середини серпня. Однак станом на 5 вересня це не вдалось, наголошують в ISW. Тому прогнозують, що російська армія втратить мобільність у сиру пору року.

Війна РФ в Україні: деталі станом на 7 вересня

ISW кількома словами також описав ситуацію на південному відрізку фронту в Україні. Зі слів аналітиків, ЗСУ продовжують поступово просуватись на південь від Оріхова у напрямку на Токмак. Зокрема, українські війська рухаються вздовж укріплень росіян біля села Вербове. Також зазначають певні успіхи між Роботиним та Новопрокопівкою.

На онлайн-карті бойових дій DeepState помітно, як змінюється лінія фронту між Роботиним та Вербовим на Запоріжжі. Зокрема, 6 вересня лінію боїв пересунули на пів кілометра на півдорозі між цими населеними пунктами.

Відтинок фронту Роботине-Вербове станом на 3 вересня 2023 року Фото: DeepState Відтинок фронту Роботине-Вербове станом на 6 вересня 2023 року Фото: DeepState

У крайньому звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 вересня вказують, що на Мелітопольському напрямку українські воїни "крок за кроком звільнюють окуповані території". Водночас ЗС РФ намагались штурмувати на чотирьох ділянках: біля Лиману, Бахмуту, Авдіївки, Мар'їнки.

Нагадуємо, в ніч на 7 вересня росіяни вкотре обстріляли України дронами-камікадзе "Шахед". Під ударом опинилась Одещина та Сумщина: влада повідомляє про роботу ППО. Тим часом напередодні ворог запустив зенітну ракету С-300 по Костянтинівці на Донеччині: вибух стався посеред базару, загинуло 17 людей.