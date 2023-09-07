"Вони суперефективні": Україна отримає ще більше касетних снарядів від США, — NYT

За даними журналістів, передача боєприпасів DPICM не тільки підвищила моральний дух ЗСУ, а й допомогла розбити російські оборонні позиції на півдні, продовжувати тиск на ЗС РФ на сході і стримувати ворожі штурми на окремих ділянках фронту.

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Адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити додаткову поставку касетних боєприпасів в Україну. Про це пише The New York Times із посиланням на американських чиновників.

Троє американських чиновників дали інтерв'ю виданню, в якому вони наголосили, що Вашингтон має намір "поставити ще більше боєприпасів найближчим часом", щоб забезпечити надійне постачання збройних сил України і переконатися, що у них не вичерпаються боєприпаси.

Американські офіційні особи не розголошують точної кількості касетних боєприпасів, включених до першої поставки. Проте вони підкреслюють, що це озброєння надало істотну підтримку Україні на південному фронті і допомогло їй зміцнити свої позиції.

Українські захисники стверджують, що надходження американських касетних боєприпасів мало суттєвий вплив на їхні дії. Воно не тільки підняло бойовий дух, а й допомогло розбити оборонні позиції російських військ на півдні, продовжувати тиснути на російські сили на сході та запобігати російським атакам на північному сході. Вони також виділяють, що касетні боєприпаси стали потужним доповненням до їхнього вже наявного арсеналу, особливо на тлі вичерпання запасів 155-міліметрових артилерійських снарядів.

"Вони суперефективні. Коли наші хлопці бачать, як ми використовуємо їх проти ворога, їхній дух піднімається", — сказав український морський піхотинець Сергій, який брав участь в успішному бою за Урожайне.

Захисники України також пояснюють, що касетні боєприпаси застосовуються здебільшого під час атак на ворожу піхоту, коли вона перебуває на відкритому просторі. Водночас, вони зазначають, що такі снаряди не є ефективними проти укріплених російських позицій в окопах, які являють собою основну перешкоду для контрнаступу.

Американські чиновники зазначають, що касетні снаряди Сили оборони використовували для ударів по скупченнях російських військ, артилерійських системах, протиповітряній обороні, складах боєприпасів, радіолокаційних станціях і транспортних засобах.

"Ми побачили в українських звітах, що вони добре впливають на цю здатність [атакувати]", — зазначала в нещодавньому інтерв'ю Лора К. Купер, заступник помічника міністра оборони США.

Нагадаємо, що Збройні сили України під час звільнення села Урожайне Донецької області могли використовувати аналоги касетних снарядів США власного виробництва.

Зазначимо, уряд США повідомив про надання Україні касетних боєприпасів у липні 2023 року. Перед цим кілька тижнів точилася дискусія, наскільки небезпечною є поява цієї зброї на території країни. Згідно з даними ЗМІ, український уряд зобов'язався виконати низку умов, щоб отримати цей вид БК.