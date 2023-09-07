Розгалужена система траншей і укріплень: у ЗСУ розповіли про другу лінію оборони під Оріховим

Українські війська просуваються між першою і другою лінією оборони росіян на Запорізькому напрямку. Вона побудована досить грамотно, зазначив речник ЗСУ Олександр Штупун, тому вибити противника з позицій буде непросто.

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Друга лінія оборони російських військ являє собою дуже розгалужену систему траншей і перекритих укріплень. І хоча вона не така потужна і не настільки щільно замінована, але побудована досить грамотно, тому вибивати ворога буде важко. Про це 7 вересня в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, українським бійцям вдалося просунутися в районі населених пунктів Роботине і Вербове — у деяких місцях це просування на кілька сотень метрів, на інших ділянках — до кілометрів, але тиск на противника не припиняється.

Представник пресцентру зазначив, що російські солдати стали частіше здаватися в полон. Так за минулий тиждень понад 20 окупантів побажали зберегти собі життя.

"Сили оборони мали певний успіх на південь від населеного пункту Роботине та на захід від Вербового. Звільнено ще пару кілометрів української землі. Також, що є знаковим, російські окупанти продовжують здаватися в полон. Учора їх було шестеро, а за останній тиждень зберегти собі життя вирішили понад 20 осіб", — заявив Штупун.

Крім того, противник має проблеми з підкріпленням і логістикою. За словами Штупуна, російське військове командування розраховує на солдатів із певною підготовкою, але насправді вона набагато нижча за очікувану, що і підтверджується просуванням українських підрозділів.

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"Ми продовжуємо знищувати ворожі склади з боєприпасами і максимально руйнуємо логістику", — додав речник.

Також Штупун озвучив втрати росіян на цьому напрямку. Українські захисники знищили: 59 одиниць військової техніки — один танк, 13 бронемашин, 6 автомобілів, 6 артилерійських систем і мінометів, три протитанкових засоби та 30 різного роду БПЛА. Крім того, на цьому напрямку противник втратив 307 осіб особового складу.

Раніше повідомлялося, що російське командування для зупинки просування Сил оборони на південному фронті вводять резерви і перекидають бойові підрозділи з інших напрямків. За словами полковника Миколи Ушкаловича, мета перегрупування підрозділів ЗС РФ — посилення оборони на Мелітопольському та Бердянському напрямках.