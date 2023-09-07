Сміховинна загроза: у Китаї іронічно висловилися щодо навчань США і Південної Кореї в Жовтому морі

Китайські експерти звинуватили американців в ескалації на Корейському півострові і заявили, що з військового погляду демонстрація сили США є самообманом.

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Уперше за останні 10 років ВМС США проведуть військові навчання в Жовтому морі, які будуть приурочені до 73-ї річниці висадки американських військ в Інчхоні, що переламала хід Корейської війни 1950-1953 років. У зв'язку з цим китайські військові експерти зазначили, що маневри не принесуть американцям нічого, крім ескалації напруженості на Корейському півострові, а з військового погляду навчання "становлять сміховинну загрозу". Про це 6 вересня повідомили оглядачі Global Times.

Автори публікації пишуть, що в рамках навчань буде проведено великомасштабну десантну операцію — десантний корабель USS America відпрацює доставлення військ у прибережні райони Корейського півострова за допомогою транспортного літака Osprey і десантних кораблів на повітряній подушці, а корабельні винищувачі F-35B відпрацюють авіаудари.

На думку старшого наукового співробітника Академії військово-морських досліджень Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Чжана Цзюньше, ці навчання ознаменують "чергову ескалацію США в роздмухуванні проблеми Корейського півострова", оскільки призведуть до регіональної напруженості та блокового протистояння тільки на догоду корисливим геостратегічним інтересам США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Водночас Чжан зіронізував з приводу рішення Пентагону провести цей захід у річницю Корейської війни. За його словами, це схоже на спробу стримування сил Китаю в регіоні.

"Смішно говорити про те, що навчання США в Жовтому морі можуть сформувати так зване стримування Китаю, оскільки будь-яку ворожу ціль у Жовтому морі буде піддано прямому обстрілу з повітря, моря і землі", — підкреслив експерт.

За його словами, "живі цілі НВАК" не здатні стримувати Китай, так само, як подібна демонстрація американцями сили в Тайванській протоці є самообманом.

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Інший китайський військовий експерт Вей Дуншу зазначив, що спільні навчання США і Республіки Корея — це відверта демонстрація сили. Однак американські військові мають пам'ятати історію і винести урок із того, що провокації зрештою призводять до саморуйнування, вважає Вей.

Нагадаємо, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу запропонував північнокорейському лідеру Кім Чен Ину провести спільні військово-морські навчання за участю Китаю. У КНДР зазначили, що такі маневри стали б відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою "Щит свободи Ульчі", які проводили з 21 до 31 серпня.