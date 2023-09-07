Смехотворная угроза: в Китае иронично высказались про учения США и Южной Кореи в Желтом море

Китайские эксперты обвинили американцев в эскалации на Корейском полуострове и заявили, что с военной точки зрения демонстрация силы США являются самообманом.

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Впервые за последние 10 лет ВМС США проведут военные учения в Желтом море, которые будут приурочены к 73-й годовщине высадки американских войск в Инчхоне, переломившая ход Корейской войны 1950−1953 годов. В связи с этим китайские военные эксперты отметили, что маневры не принесут американцам ничего кроме эскалации напряженности на Корейском полуострове, а с военной точки зрения учения "представляют смехотворную угрозу". Об этом 6 сентября сообщили обозреватели Global Times.

Авторы публикации пишут, что в рамках учений будет проведена крупномасштабная десантная операция — десантный корабль USS America отработает доставку войск в прибрежные районы Корейского полуострова с помощью транспортного самолета Osprey и десантных кораблей на воздушной подушке, а корабельные истребители F-35B отработают авиаудары.

По мнению старшего научного сотрудника Академии военно-морских исследований Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжана Цзюньшэ, эти учения ознаменуют "очередную эскалацию США в раздувании проблемы Корейского полуострова", поскольку приведут к региональной напряженности и блоковому противостоянию только в угоду корыстным геостратегическим интересам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В то же время Чжан сыронизировал по поводу решения Пентагона провести данное мероприятие в годовщину Корейской войны. По его словам, это похоже на попытку сдерживания сил Китая в регионе.

"Смешно говорить о том, что учения США в Желтом море могут сформировать так называемое сдерживание Китая, поскольку любая враждебная цель в Желтом море будет подвергаться прямому обстрелу с воздуха, моря и земли", — подчеркнул эксперт.

По его словам, "живые цели НОАК" не способны сдерживать Китай, точно также, как подобная демонстрация американцами силы в Тайваньском проливе является самообманом.

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Другой китайский военный эксперт Вэй Дуншу отметил, что совместные учения США и Республики Корея — это откровенная демонстрация силы. Однако американские военные должны помнить историю и извлечь урок из того, что провокации в конечном итоге приводят к саморазрушению, считает Вэй.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну провести совместные военно-морские учения с участием Китая. В КНДР отметили, что такие маневры стали бы ответом на совместные военные учения Южной Кореи и США под названием "Щит свободы Ульчи", которые проводились с 21 по 31 августа.