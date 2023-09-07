Військовий облік для жінок: яке покарання передбачене за ухилення від постановки

Жінок, які стануть на військовий облік, можуть призвати до лав ЗСУ або залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. За ухилення від постановки на облік загрожуватиме покарання у вигляді штрафу в розмірі від 850 до 1700 гривень.

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З 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, в обов'язковому порядку повинні стати на військовий облік. Проте постановка на військовий облік — це не є мобілізацією жінок. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ ЗС України у Facebook.

"Постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок медиків. Це виконання зміни до Закону та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі", — йшлося в повідомленні.

Хто з жінок повинен стати на військовий облік

З 1 жовтня на військовий облік повинні стати жінки від 18 до 60 років, які є медиками — лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти. Зокрема, спеціальність враховується за дипломом та за фактичним місцем роботи. Крім цього, у добровільному порядку на військовий облік можуть стати жінки, професії яких споріднені з військовими. Повний перелік спеціальностей можна знайти тут.

Як стати на військовий облік

Для того, аби стати на військовий облік потрібно прийти до ТЦК та СП з необхідними документами:

• заявою про взяття на облік;

• паспортом або ID-карткою;

• ідентифікаційним номером;

• документом про здобуття спеціальності/професії;

• довідкою з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

• свідоцтвом про народження дітей/документ про опіку;

• свідоцтвом про шлюб;

• фотокартками 3х4.

На жінку, яка хоче стати на військовий облік, заводять особову справу. Після чого її повинні спрямувати на медкомісію, яка надасть висновок при придатність чи непридатність на військову службу. Під час ВЛК жінок повинні оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та гінеколог.

Обов'язки жінок, які стануть на військовий облік

Таких жінок можуть призвати до лав ЗСУ або залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Жінки виконують військовий обов'язок на рівних із чоловіками засадах.

Чи потрібно ставати на військовий облік вагітним жінкам

Відповідно до статті 73 розкладу хвороб згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, вагітні жінки вважаються непридатними до військової служби, незалежно від терміну й перебігу вагітності. Призвані під час мобілізації жінки можуть звільнитися зі служби через вагітність та перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, яка визначена в медичному висновку, проте не більше ніж до досягнення шестирічного віку.

Право на відстрочку мають медики-матері, які виховують дітей самостійно, мають трьох і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, або якщо їхній чоловік служить в ЗСУ. Проте для цього потрібно надати ТЦК та СП всі підтверджуючі документи.

Чи потрібно жінкам самостійно йти до ТЦК та СП

До ТЦК та СП списки про завершення навчання жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю подають заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти за два місяці. Ці списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, проте без визначення ступеня їх придатності до військової служби та відмітки про взяття на облік. Також інформацію про жінок вноситимуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного жінкам можуть видати районні (міські) ТЦК та СП, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Їхній строк дії — 30 днів. Натомість жінки з такими посвідченнями в семиденний термін повинні прибути до ТЦК та СП, на території відповідальності якого зареєстроване місце їх проживання, для постановки на військовий облік.

Самостійно до відповідного ТЦК та СП для взяття на військовий облік повинні прибути непрацевлаштовані жінки.

Яка відповідальність передбачена за ухилення від постановки на військовий облік

Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку під час воєнного стану може бути накладений штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо, з 1 вересня на військовий облік повинні стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальності. Таких жінок можуть призвати на військову службу або залучити до виконання робіт із забезпечення оборони держави під час війни.

6 вересня народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що жінок, які стануть на військовий облік, можуть мобілізувати до лав ЗСУ.