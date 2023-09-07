Екстрадиція військовозобов'язаних із країн ЄС до України: Австрія виступила проти

В Австрії проживає близько 14 тисяч військовозобов'язаних українців, яких країна не збирається екстрадувати. У МВС Австрії подібні дії назвали "втручанням в систему притулку та державність".

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Австрія не видаватиме Києву українських чоловіків, які втекли від мобілізації з України. Про це повідомило видання eXXpress з посиланням на представника Міністерства внутрішніх справ.

"Це було б спробою втручання в нашу систему надання притулку та в нашу державність, ніхто не міг би цього сказати Австрії", — сказав представник МВС.

Він зазначив, що на батьківщину не відправлять жодного військовозобов'язаного українця. Відень проігнорує відповідний письмовий запит від українського народу, якщо такий надішлють.

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Повернути біженців силою: чи готові країни ЄС екстрадувати українців

За інформацією видання, на території Австрії наразі перебуває 14 тисяч чоловіків віком від 18 до 54 років, які зареєстровані як переміщені особи. Зокрема, це могло б бути 28 батальйонів для ЗСУ. Крім цього, в країні нараховують понад 67 тисяч українських жінок. Загалом Австрія нараховує 101 629 переміщених осіб, серед яких є чоловіки, жінки, діти та люди похилого віку.

Екстрадиція українців з країн Європи: що відомо

31 серпня голова фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна зможе повернути військовозобов'язаних чоловіків, які незаконно виїхали з України під час воєнного стану. З його слів, правоохоронні органи у будь-якій країні світу, крім Росії, можуть звернутися із запитом про видачу військовозобов'язаних громадян, які незаконно покинули країну.

1 вересня член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що для повернення громадян, які незаконно виїхали з України, потрібно, аби проти них були зареєстровані кримінальні провадження.

4 вересня у польських ЗМІ з'явилася інформація, що країна почала видавати Києву чоловіків, які після 24 лютого 2022 року втекти з України. Від початку повномасштабного вторгнення РФ 80 тисяч чоловіків призовного віку втекли з України до Польщі.

Нагадаємо, головний юрисконсульт міжнародної колегії адвокатів Legal Status, який спеціалізується на справах, пов'язаних із екстрадицією, Ігор Довгаль розповів, що процедура екстрадиції включає комбінацію з адміністративного та судового процесу. Зокрема, відмова може виникнути на будь-якому з етапів, адже екстрадиція — не обов'язок держави, а право.