НВАК вперше продемонструє можливості новітнього багатоцільового вертольота Z-11WB

Вертоліт може виконувати розвідувальні місії, а також виконувати бойові завдання. Для цього машина має підвіски для кріплення різного озброєння, зокрема ракет класу "повітря-земля" AG-300M і ракет "повітря-повітря" TY-90.

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На майбутній міжнародній виставці вертолітної техніки в китайському Тяньцзіні Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) представить новітні ударні вертольоти Z-11WB, а також Z-10 і Z-19. Також будуть представлені багатоцільові безпілотники та двигуни на водневому паливі від китайської компанії Aero Engine Corporation of China. Про це 8 вересня повідомили оглядачі Global Times.

У виставці, яка відбудеться з 14 до 17 вересня в північнокитайському місті, візьмуть участь понад 350 компаній і загалом 65 вертольотів і безпілотників. Як заявив на пресконференції 7 вересня представник НВАК полковник Нін Тао, китайська техніка, яка буде орієнтована на використання своїх передових можливостей у реальних бойових діях.

Загалом буде представлено 79 зразків різної техніки, зокрема широкофюзеляжний транспортний вертоліт і розвідувальний БПЛА, які продемонструють можливості комплексного застосування пілотованої та безпілотної техніки, сказав Нін.

"У рамках виставки сім бойових гелікоптерів Z-10, шість бойових гелікоптерів Z-19 і два тактичних гелікоптери Z-20, представлених пілотажною групою Fenglei, виконають шість льотних виступів", — ідеться в повідомленні.

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Тим часом оглядачі зазначають, що Китай ще не має власного важкого транспортного гелікоптера та важкого ударного гелікоптера. Однак можливо на виставці буде представлено про це більш детальну інформацію.

Слід зазначити, що про існування вертольота Z-11WB було відомо і раніше. Ще у 2016 році цю машину було представлено широкому загалу, однак тоді йшлося тільки про можливе встановлення різного виду озброєнь.

Що відомо про Z-11WB

Це багатоцільова машина, призначена як для розвідувальних операцій, так і для нанесення ударів різними видами озброєнь.

За своїми габаритами вертоліт Z-11WB незначно відрізняється від попередників. Він має довжину 11,5 м, а діаметр несучого гвинта — близько 11 м. Машина відносно легка — вага порожнього вертольота перебуває в межах 1274 кг. При цьому корисне навантаження становить 976 кг, а максимальна злітна вага на рівні 2,25 т.

Номенклатура озброєння вертольота Z-11WB

Крейсерська швидкість Z-11WB — 240 км/год, а максимальна швидкість досягає 280 км/год. Практична стеля — 5,2 км. Баки на 525 літрів дають можливість автономного польоту до 680 км.

На борту вертольота передбачені підвіски для кріплення різного озброєння і систем. Машина може бути озброєна ракетами класу "повітря-земля" AG-300M, HJ-8, BA-7 і CM-502KG, керованими ракетами TL-6, і авіабомбами. Для захисту від авіації пропонується застосовувати ракети "повітря-повітря" TY-90. Також передбачено використання кулеметних і гарматних підвісних контейнерів. Як комплекс РЕБ вертоліт використовує систему KG-600.

Раніше повідомлялося, що китайські інженери працюють над створенням електричного вертольота нового покоління. Розробники зазначають, що нова техніка може стати у пригоді в цивільній авіації, щоб допомогти боротися зі стихійними лихами, кліматичними дослідженнями та морським спостереженням.