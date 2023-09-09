Живуть собі на втіху: командири ВПС РФ нераціонально використовують підлеглих (відео)

За словами російського льотчика Максима Кузьміна, військове керівництво РФ нехтує всіма правилами і законами, тим самим використовує пілотів, які в дефіциті, у власних цілях.

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Російський льотчик вертольота Мі-8, який перегнав його на українську територію за співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони (ГУР МО), розповів про забаганки керівництва ВПС РФ. На цю тему Максим Кузьмінов заговорив в інтерв'ю для YouTube-каналу журналіста Володимира Золкіна.

За його словами, російські командири навіть під час війни з Україною продовжують "жити собі на втіху". Вони роблять усе, що їм хочеться, навіть якщо це суперечить будь-яким законам і правилам.

Приміром, російський льотчик неодноразово фіксував приклади нелогічного і нераціонального використання підлеглих і літаків загалом. Іноді доводилося працювати "доставщиком" кота.

"Нашому командувачу потрібно було перевезти кота, він у нього якийсь породистий. Для цього були призначені два екіпажі Мі-8 і Мі-24. Тобто два вертольоти перевозили цю чудову тварину, умовно, з Ростова до Єйська — Мі-8 летить, а Мі-24 кружляє, прикриває його", — згадує Максим Кузьмінов.

На борту в той момент перебувало близько шести військових, а летіти за часом потрібно було приблизно годину. У результаті спалено багато палива, а також ресурсів техніки.

При цьому, екіпажу дуже рідко дають час на відпочинок, адже у ВПС РФ не вистачає пілотів, як зазначив Максим Кузьмінов.

Ставлення російських командирів до підлеглих загалом залишає бажати кращого. Військові самі собі надані, тому що командирам "ніколи займатися цим, у них своїх проблем вистачає", продовжив російський пілот.

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Нагадаємо, 7 вересня глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що його відомство веде переговори ще з кількома людьми, щоб провести операції, подібні до "Синиці", з вертольотом Мі-8. У Кремлі "засмучені" успіхом української операції, а Федеральна служба безпеки Росії вже почала працювати активніше.