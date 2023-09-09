Живут в свое удовольствие: командиры ВВС РФ нерационально используют подчиненных (видео)

По словам российского летчика Максима Кузьмина, военное руководство РФ пренебрегает всеми правилами и законами, тем самым использует пилотов, которые в дефиците, в собственных целях.

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Российский летчик вертолета Ми-8, который перегнал его на украинскую территорию при сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО), рассказал о прихотях руководства ВВС РФ. На эту тему Максим Кузьминов заговорил в интервью для YouTube-канала журналиста Владимира Золкина.

По его словам, российские командиры даже во время войны с Украиной продолжают "жить в свое удовольствие". Они совершают все, что им хочется, даже если это противоречит любым законам и правилам.

К примеру, российский летчик неоднократно фиксировал примеры нелогичного и нерационального использования подчиненных и самолетов в целом. Иногда приходилось работать "доставщиком" кота.

"Нашему командующему нужно было перевезти кота, он у него какой-то породистый. Для этого были назначены два экипажа Ми-8 и Ми-24. То есть два вертолета перевозили это замечательное животное, условно, из Ростова в Ейск — Ми-8 летит, а Ми-24 кружит, прикрывает его", — вспоминает Максим Кузьминов.

На борту в тот момент находилось около шести военных, а лететь по времени нужно было примерно час. В результате сожжено много топлива, а также ресурсов техники.

При этом, экипажу очень редко дают время на отдых, ведь у ВВС РФ не хватает пилотов, как отметил Максим Кузьминов.

Отношение российских командиров к подчиненным в целом оставляет желать лучшего. Военные сами себе предоставлены, потому что командирам "некогда заниматься этим, у них своих проблем хватает", продолжил российский пилот.

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Напомним, 7 сентября глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что его ведомство ведет переговоры еще с несколькими людьми, чтобы провести операции подобные на "Синица" с вертолетом Ми-8. В Кремле "расстроены" успехом украинской операции, а Федеральная служба безопасности России уже начала работать активнее.