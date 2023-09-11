Обіцяли реактор Україні, фінансуючи пропаганду РФ: чехи заплатили мільярд шахраям, — розслідування

Створена у Чехії компанія хизувалась управлінням понад 1,3 млрд крон своїх вкладників. Як з’ясувалось, попри обіцянки про будівництво ядерного реактора для українців насправді гроші йшли на проросійські фейки.

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Шахраї у Чехії реалізували масштабну схему, прикриваючись інвестуванням. Деталями поділились розслідувачі видання Seznam Zpravy.

На початку травня група Invest & Property Consulting (IPC) заявила, що керує понад 1,3 мільярда крон своїх вкладників. Поки чехи вірили, що інвестували гроші у бізнес та згодом отримають прибуток, їхні заощадження "працювали" лише на союзників лідера РФ Володимира Путіна.

За даними ЗМІ, засновники IPC знімали з рахунків сотні тисяч на день готівкою та використовували кошти вкладників для покупок. Проте нині вони не мають такої можливості, адже активи тимчасово заморозило Національне центральне управління по боротьбі з організованою злочинністю. Сайт компанії також припинив своє існування.

Як з’ясували журналісти, IPC надсилала десятки мільйонів групі компаній, яку контролювала Еріка Гайкова — донька спікера колишнього президента Чехії Петра Гайкова. Вона тим часом є офіційною власницею компанії, причетної до поширення російської пропаганди. Гроші IPC, зокрема, фінансували книжкове видавництво Česká citadela, яке видавало тексти з проросійськими фейками.

За результатами розслідування виявилось, що справжнім організатором схеми є Ладіслав Ванєчек, раніше вже неодноразово засуджений за шахрайство.

Нині у поліції підозрюють, що IPC реалізовувала "схему Понці". Тобто організатори збирали гроші з людей та обіцяли значно покращити їхнє фінансове становище. Натомість вони не інвестували гроші, а жили на них. Схема підтримувалась завдяки приходу нових учасників, частину заробітку з яких виплачували старим вкладникам.

Керівники IPC знімали інвестиції клієнтів з банкомату або витрачали на предмети розкоші Фото: Seznam Zpravy

У липні активи шахрайської групи заморозили, а поліція завітала до організаторів з вимогою надати документи. Проте, зі слів розслідувачів, звинувачення досі нікому не пред’явили. У матеріалі йдеться, що в день "рейду" правоохоронців керівництво IPC заявило, що планує побудувати в Україні "Теплатор" — невеликий модульний ядерний реактор, призначений для виробництва тепла.

Інвестори IPC зараз перебувають у складному становищі. За документами, вони не позичали свої гроші IPC, а вкладали у трастові фонди. Їх створювали "фінансові радники", які отримували від компанії "відсоток" за внесені клієнтами суми.

Люди надсилали гроші у вигляді безвідсоткової позики Фото: Seznam Zpravy

Експерти припускають, що саме "радників" і можуть покарати за шахрайство. IPC ж для уникнення покарання проводили операції через посередників. Зокрема, одним з таких була агентка з нерухомості Жанна Малакова, яка проживає у Нижньому Новгороді.

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