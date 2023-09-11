Обещали реактор Украине, финансируя пропаганду РФ: чехи заплатили миллиард мошенникам, — расследование

Созданная в Чехии компания хвасталась управлением более 1,3 млрд крон своих вкладчиков. Как выяснилось, несмотря на обещания о строительстве ядерного реактора для украинцев на самом деле деньги шли на пророссийские фейки.

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Мошенники в Чехии реализовали масштабную схему, прикрываясь инвестированием. Деталями поделились расследователи издания Seznam Zpravy.

В начале мая группа Invest & Property Consulting (IPC) заявила, что управляет более 1,3 миллиарда крон своих вкладчиков. Пока чехи верили, что инвестировали деньги в бизнес и впоследствии получат прибыль, их сбережения "работали" только на союзников лидера РФ Владимира Путина.

По данным СМИ, основатели IPC снимали со счетов сотни тысяч в день наличными и использовали средства вкладчиков для покупок. Однако сейчас они не имеют такой возможности, ведь активы временно заморозило Национальное центральное управление по борьбе с организованной преступностью. Сайт компании также прекратил свое существование.

Как выяснили журналисты, IPC посылала десятки миллионов группе компаний, которую контролировала Эрика Гайкова — дочь спикера бывшего президента Чехии Петра Гайкова. Она тем временем является официальной владелицей компании, причастной к распространению российской пропаганды. Деньги IPC, в частности, финансировали книжное издательство Česká citadela, которое выдавало тексты с пророссийскими фейками.

По результатам расследования оказалось, что настоящим организатором схемы является Ладислав Ванечек, ранее уже неоднократно судимый за мошенничество.

Сейчас в полиции подозревают, что IPC реализовывала "схему Понци". То есть организаторы собирали деньги с людей и обещали значительно улучшить их финансовое положение. Вместо этого они не инвестировали деньги, а жили на них. Схема поддерживалась благодаря приходу новых участников, часть заработка с которых выплачивали старым вкладчикам.

Руководители IPC снимали инвестиции клиентов из банкомата или тратили на предметы роскоши Фото: Seznam Zpravy

В июле активы мошеннической группы заморозили, а полиция пришла к организаторам с требованием предоставить документы. Однако, по словам расследователей, обвинения до сих пор никому не предъявили. В материале говорится, что в день "рейда" правоохранителей руководство IPC заявило, что планирует построить в Украине "Теплатор" — небольшой модульный ядерный реактор, предназначенный для производства тепла.

Инвесторы IPC сейчас находятся в сложном положении. По документам, они не занимали свои деньги IPC, а вкладывали в трастовые фонды. Их создавали "финансовые советники", которые получали от компании "процент" за внесенные клиентами суммы.

Люди присылали деньги в виде беспроцентного займа Фото: Seznam Zpravy

Эксперты предполагают, что именно "советников" и могут наказать за мошенничество. IPC же для избежания наказания проводили сделки через посредников. В частности, одним из таких была агент по недвижимости Жанна Малакова, проживающая в Нижнем Новгороде.

Напомним, в Чехии арестовали активы семьи руководителя российского оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. Речь идет о 14 квартирах и заблокированной доле в бизнесе.

13 августа в Чехии неизвестный избил двух украинок. По словам одной из пострадавших, перед нападением мужчина спросил женщин, откуда они.