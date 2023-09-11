ЗС РФ атакували "калібрами" вантажне судно в Чорному морі, — Ріши Сунак

Росіяни випустили ракети у ліберійське судно, але їх встигла перехопити ППО.

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Велика Британія звинуватила Росію в атаці на цивільне вантажне судно в порту Чорного моря 24 серпня. Про це пише Reuters з посиланням на слова премʼєр-міністра Великої Британії Ріші Сунак.

За його інформацією, Росія випустила дві ракети "Калібр" з Чорного моря, ціличись у вантажне судно, яке стояло в порту під ліберійським прапором. Випущені російські ракети встигла перехопити українська ППО.

"Завдяки розсекреченим розвідувальним даним ми знаємо, що 24 серпня російські військові атакували цивільне вантажне судно в Чорному морі кількома ракетами", — заявив Сунак.

Увечері 24 серпня на Одещині лунали вибухи, командування Повітряних сил повідомляло про роботу ППО, а пізніше — про два збитих "калібри", дві збиті ракети Х-59 і ударний дрон. Про те, що під атакою опинилось цивільне судно, Повітряні сили ЗСУ не повідомляли.

10 серпня у військово-морських силах ЗС України затвердили тимчасові маршрути для комерційних суден, що рухаються в/з українських портів. У ВМС зазначають, що впродовж усіх встановлених маршрутів зберігається військова загроза і потенційна небезпека з боку Російської Федерації.