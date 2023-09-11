ВС РФ атаковали "калибрами" грузовое судно в Черном море, — Риши Сунак

Россияне выпустили ракеты в либерийское судно, но их успела перехватить ПВО.

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Великобритания обвинила Россию в атаке на гражданское грузовое судно в порту Черного моря 24 августа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунак.

По его информации, Россия выпустила две ракеты "Калибр" из Черного моря, попав в грузовое судно, которое стояло в порту под либерийским флагом. Выпущенные российские ракеты успела перехватить украинская ПВО.

"Благодаря рассекреченным разведывательным данным мы знаем, что 24 августа российские военные атаковали гражданское грузовое судно в Черном море несколькими ракетами", — заявил Сунак.

Вечером 24 августа в Одесской области раздавались взрывы, командование Воздушных сил сообщало о работе ПВО, а позже — о двух сбитых "калибрах", двух сбитых ракетах Х-59 и ударном дроне. О том, что под атакой оказалось гражданское судно, Воздушные силы ВСУ не сообщали.

10 августа в военно-морских силах ВС Украины утвердили временные маршруты для коммерческих судов, движущихся в/из украинских портов. В ВМС отмечают, что на протяжении всех установленных маршрутов сохраняется военная угроза и потенциальная опасность со стороны Российской Федерации.